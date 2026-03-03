"19 Mart'tan bugüne" video dizisi yayında: İlk anlatıcı Özgür Özel

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığı 19 Mart 2025'ten bugüne kadar yaşanan süreçlerin anlatıldığı belgesel dizisi İmamoğlu'nun Youtube kanalında yayımlanmaya başlandı.

İmamoğlu, ilk videoyu X hesabından paylaştı. İmamoğlu paylaşımına, "Yol arkadaşlarım, dostlarım, ailem 19 Mart darbesini ve bugüne kadar yaşananları anlatıyor" notunu düşerken ilk anlatıcı CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

İmamoğlu, paylaşımda şöyle dedi:

"Yol arkadaşlarım, dostlarım, ailem 19 Mart darbesini ve bugüne kadar yaşananları anlatıyor.

İlk bölümde Genel Başkanımız Özgür Özel var. İlk günden itibaren çok önemli bir mücadelenin öncüsü oldu. Kardeşlik hukukumuzu her fırsatta dile getirdi.

Bu mücadelenin sonu aydınlık."