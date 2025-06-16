19 Mart'tan sonra İmamoğlu'ndan en net görüntü

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart'tan bu yana en net görüntüsü kaydedildi.

İmamoğlu, bugün (15 Haziran Pazartesi) İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik ifadeleri sebebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Silivri'deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu 2 numaralı duruşma salonundaki duruşmada Ekrem İmamoğlu'nun son hali görüntülendi.

İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltına alınmasının öncesinde bir video çekerek yurttaşlara seslenmişti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Bugün görülen duruşmada İmamoğlu için 7 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi.

Mahkeme heyeti duruşmayı, 16 Temmuz 2025'e erteledi.