19 Mart’la hesaplaşma bitmedi: İhbarla dava açıldı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından birçok kentte eylemler düzenlendi. Üniversitelerden kent meydanlarına kadar farklı noktalarda düzenlenen eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı ve davalar açıldı. 19 Mart’ın üzerinden yaklaşık 7 ay geçse de eylemlere katılan yurttaşlara yeni davalar açılmaya devam ediliyor.

Başkent’te 25 Mart’ta düzenlenen protestolara katılan işçi Adem Ünlü isimli yurttaş, sosyal medya hesabından fotoğrafını paylaştı. Ancak yurttaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla birlikte Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) ihbar edildi.

‘PROVOKATÖR’ DEMİŞ

22 Temmuz’da Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan 39 yaşındaki Ünlü, “Ben belirtilen tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tüm Türkiye’de gerçekleştirilen eylemlere katılmak istedim. Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemlere kendi elimle yazdığım ‘Tanrım seni dinlemeyeceğim. Ya beni yaratmayacaktın ya da siyasal İslamcıları’ yazılı dövizle katıldım. Suç işlemek gibi bir amacım yoktu. Sadece Anayasa’nın bana tanıdığı protesto hakkımı kullandım” dedi.

Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ünlü hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, Ünlü’nün 27 Mart 2025’te “Yasa dışı eylem, gösteri ve yürüyüşlere katıldı. Bu gösterilerde dini ve milli konularla ilgili provokatörlük yaptı…” ifadeleriyle CİMER’e şikâyet edildiği ve soruşturmanın bu ihbarla başladığı belirtildi.

‘YÜZÜNÜ KAPATTI’

İddianamede Ünlü’nün cezalandırılması talep edilerek, “Şüphelinin olay günü düzenlenen yasa dışı gösteriye, kimliğini ve tanınmasını engelleyecek şekilde yüzünün büyük kısmını kapatarak katılmak suretiyle 2911 sayılı Kanunun 33/1-a maddesinde düzenlenen toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma suçunu işlediği anlaşılmakla” denildi.

Ünlü, 10 Şubat 2026 tarihinde Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.