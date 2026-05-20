19 MAYIS 2026 SALI REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki Dizide Erime Sürüyor!

19 Mayıs 2026 Salı reyting sonuçları açıklandı. Salı akşamı ekran rekabetinde diziler, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri ve yarışmalar arasında dikkat çeken bir sıralama oluştu. ATV’nin gün lideri dizisi A.B.İ., düşüş trendine rağmen zirvedeki yerini korurken, Mehmed Fetihler Sultanı ve final bölümüyle ekrana gelen Kıskanmak listenin üst sıralarında yer aldı.

19 Mayıs reyting sonuçları ile salı gününün en çok izlenen yapımları belli oldu. 20+ABC1 kategorisinde zirvenin sahibi A.B.İ. oldu. Dizi, 5,39 reytingle günü birinci sırada tamamladı.

ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ., önceki haftalara göre düşüş yaşasa da liderliği bırakmadı. Böylece salı akşamı reyting yarışında zirvedeki dizide erime sürmesine rağmen ilk sıra değişmedi.

19 MAYIS 2026 SALI 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 A.B.İ. 5,39 2 Mehmed Fetihler Sultanı 4,41 3 Kıskanmak 4,21 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,85 5 Esra Erol'da 3,25 6 Survivor 3,15 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,61 8 Kıskanmak (Özet) 2,45 9 ATV Ana Haber 2,29 10 A.B.İ. (Özet) 2,24

Veri kaynağı: TİAK

A.B.İ. DÜŞÜŞE RAĞMEN ZİRVEYİ BIRAKMADI

A.B.İ. reyting sonuçları, 19 Mayıs Salı gününün en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Kenan İmirzalıoğlu’nun başrolünde yer aldığı dizi, düşüş trendini sürdürmesine rağmen 5,39 reytingle salı gününün lideri oldu.

Dizinin zirvede kalması dikkat çekerken, reytinglerdeki gerileme de yeni bölüm öncesi konuşulan başlıklardan biri haline geldi. A.B.İ. özet bölümü ise 2,24 reytingle listenin onuncu sırasında yer aldı.

AFRA SARAÇOĞLU’NUN VEDASI YENİ BÖLÜM ÖNCESİ DİKKAT ÇEKTİ

A.B.İ. dizisinde başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu’nun önümüzdeki hafta yapıma veda edecek olması, yeni bölüm öncesinde öne çıkan gelişmelerden biri oldu. Dizinin reytinglerde liderliğini sürdürmesine rağmen yaşadığı düşüş, bu ayrılık gündemiyle birlikte daha fazla dikkat çekti.

Salı akşamının zirvesinde yer alan yapım, önümüzdeki hafta hem hikaye gelişmeleri hem de oyuncu ayrılığı nedeniyle yakından takip edilecek.

MEHMED FETİHLER SULTANI ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

TRT 1 dizisi Mehmed Fetihler Sultanı, 19 Mayıs 2026 reyting sonuçlarında 4,41 reytingle ikinci sıraya yerleşti. Dizi hafif düşüş yaşasa da zirvenin en yakın takipçisi olmayı başardı.

Mehmed Fetihler Sultanı, salı akşamı dizi rekabetinde güçlü konumunu korurken, A.B.İ. ile arasındaki fark da reyting yarışının en çok konuşulan noktalarından biri oldu.

KISKANMAK FİNAL BÖLÜMÜYLE ÜÇÜNCÜ SIRADA

Now TV dizisi Kıskanmak, final bölümüyle ekrana geldi. Dizi, 4,21 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı.

Final bölümüyle listeye üst sıralardan giren Kıskanmak, ana bölümüyle üçüncü sıraya yerleşirken, özet yayını da 2,45 reytingle sekizinci sırada yer aldı.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI İLK 5 İÇİNDE

19 Mayıs Salı reyting listesinde gündüz kuşağı programları yine güçlü performans sergiledi. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 3,85 reytingle dördüncü sırada yer aldı.

Esra Erol'da ise 3,25 reytingle beşinci sıraya yerleşti. Böylece ATV’nin hem ana kuşak dizisi hem de gündüz kuşağı programları Top 5 içinde güçlü bir görünüm ortaya koydu.

SURVİVOR TOP 10 BAŞARISINI SÜRDÜRDÜ

TV8’in yarışma programı Survivor, 3,15 reytingle altıncı sırada yer aldı. Program, salı akşamı rekabetinde Top 10 içindeki yerini korudu.

Survivor’ın listede üst bölümde kalması, yarışma formatının salı günleri izleyici ilgisini sürdürdüğünü gösterdi.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 2,61 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu. Program, genel listede yedinci sırada yer aldı.

ATV Ana Haber ise 2,29 reytingle dokuzuncu sıradan Top 10 listesine girdi.

19 MAYIS REYTİNG SONUÇLARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

