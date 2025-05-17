19 Mayıs'da bankalar açık mı? 19 Mayıs 2025'te banka çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 19 Mayıs bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 19 Mayıs banka çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Bu yıl 19 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs banka çalışıyor mu?

19 MAYIS’TA BANKA ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs 2025 Pazartesi gününün Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle bankalar çalışmayacak. Bankalar çalışmalarına 20 Mayıs Salı günü devam edecek.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: