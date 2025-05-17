19 Mayıs'da bankalar açık mı? 19 Mayıs 2025'te banka çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala banka işlemi olan yurttaşlar 19 Mayıs bankalar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 19 Mayıs günü ve bir gün öncesi için 19 Mayıs 2025'te banka çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs'da bankalar 2025'te banka mu?
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 19 Mayıs bankalar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 19 Mayıs banka çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Bu yıl 19 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs bankalar açık mı? 19 Mayıs banka çalışıyor mu?
19 MAYIS’TA BANKA ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs 2025 Pazartesi gününün Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle bankalar çalışmayacak. Bankalar çalışmalarına 20 Mayıs Salı günü devam edecek.
2025 Resmi Tatil günleri
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba