19 Mayıs'da noterler açık mı? 19 Mayıs 2025'te noter çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Çarşamba günü kutlanması sebebiyle 19 Mayıs noterler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 19 Mayıs noter çalışıyor mu sorusu araştırılıyor. Bu yıl 19 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak olan Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs noterler açık mı? 19 Mayıs noter çalışıyor mu?

19 MAYIS’TA BANKA ÇALIŞIYOR MU

19 Mayıs 2025 Pazartesi gününün Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle noterler çalışmayacak. Noterler çalışmalarına 20 Mayıs Salı günü devam edecek.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: