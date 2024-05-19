19 Mayıs direnişi ulusallaştırdı

Tarihçi Sinan Meydan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bağımsızlık mücadelesindeki önemine dair BirGün’e konuştu.

HABER MERKEZİ

19 Mayıs, Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün. Bundan 105 yıl önce Samsun’a çıkış aynı zamanda emperyalist işgale karşı da Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edildi. Bu tarihten hemen sonra mücadele yerel direnişlerden ulusal mücadeleye dönüştü.

Tarihçi Sinan Meydan, 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesindeki önemiyle ilgili BirGün’e konuştu.

Meydan, “19 Mayıs dağınık haldeki direnişi ulusal hale getirdi. Daha önce başlamış olan Kuvâ-yi Milliye hareketini ve Müdafa-i Hukuk hareketini örgütledi. Bu mücadeleleri bölgesellikten çıkararak ulusal hale getirdi. Dağınık haldeki Kuvâ-yi Milliye hareketinden Mustafa Kemal’in önderliğinde bir lider kadro oluşturuldu. 19 Mayıs’ın bağımsızlık mücadelesinde önemi budur. Kurtuluş Savaşı’nın en önemli adımı Samsun’a çıkışla atılmış oldu” dedi.

Bağımsızlık kavramının çağımızda biraz evrilmiş bir kavram olduğunu belirten Meydan, “Atatürk’ün, cumhuriyeti kuran kadroların kast ettiği tam bağımsızlıktan söz ediyorsak, siyasi, askeri, kültürel ve ekonomik açıdan tam bağımsız olmamız gerekiyor. Bugün tüm bu başlıklarda bağımsız olduğumuzu söyleyemeyiz. Kurtuluş Savaşı’nı kazandıktan sonra Lozan Antlaşması’yla kapitülasyonları kaldırdık ve bu ülkenin tapusunu aldık. Bağımsızlık için bu çok önemli. Ama bugün baktığımız zaman kapitülasyonlar değişik adlarla geri geldi. Bir kere Türkiye’deki herkesin eşit hukuka tabi olması gerek. Bir de ekonomik anlamda güçlü olmazsanız ülkenin bağımsızlığından söz edemezsiniz. Yani Cumhuriyet’i kuran kadroların anladığı bir anlamda bakarsak Türkiye’nin bugün tam bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil. Bağımsızlık kavramı önemini koruyor ve bağımsızlık için mücadele etmek gerekiyor” diye konuştu. Haber Merkezi