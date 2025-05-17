19 Mayıs eczaneler açık mı? 19 Mayıs 2025'te eczane çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Pazartesi günü kutlanması sebebiyle 19 Mayıs eczaneler açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 19 Mayıs 2025'te eczane çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak olan Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs eczaneler açık mı? 19 Mayıs’ta eczaneler çalışıyor mu?

19 MAYIS ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü eczaneler açık olmayacak. Eczane işlemi olan yurttaşlar ihtiyaçlarını yaşadıkları kentin Ecza Odası'ndan öğrenebilecekleri nöbetçi eczaneler üzerinden gerçekleştirebilecekler.

19 MAYIS’TA ECZANE ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olması sebebiyle Resmi Tatildir. Resmi tatil günlerinden biri olan 19 Mayıs’ta eczaneler çalışmaz, yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır; Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: