19 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 19 Mayıs hangi burç sorusu ise 19 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 19 Mayıs hangi burç? İşte 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
19 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 19 Mayıs hangi burç? İşte 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
19 MAYIS HANGİ BURÇ?
19 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
19 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
19 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
19 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1584 - Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı (ö. 1645)
- 1701 - Alvise Giovanni Mocenigo, Venedik Dükü (ö. 1778)
- 1744 - Charlotte (Mecklenburg-Strelitz), Büyük Britanya ve İrlanda kraliçesi (ö. 1818)
- 1762 - Johann Gottlieb Fichte, Alman filozof (ö. 1814)
- 1773 - Arthur Aikin, İngiliz kimyager (ö. 1854)
- 1881 - Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu (ö. 1938) (19 Mayıs, onun Samsun'a çıktığı güne atfedilmiş sembolik doğum günüdür.)
- 1890 - Ho Şi Mingh, Vietnam bağımsızlık hareketinin lideri (ö. 1969)
- 1891 - Oswald Bölcke, Alman asker (ö. 1916)
- 1898 - Julius Evola, İtalyan filozof (ö. 1974)
- 1909 - Nicholas Winton, İngiliz hayırsever (ö. 2015)
- 1910 - Burhan Arpad, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1994)
- 1911 - Ahmet Orhan Arda, Türk yüksek mimar ve Anıtkabir mimarlarından (ö. 2003)
- 1914 - Max Perutz, Avusturyalı-İngiliz moleküler biyolog (ö. 2002)
- 1918 - Abraham Pais, Hollandalı-Amerikalı fizikçi ve bilim tarihçisi (ö. 2000)
- 1919 - Georgie Auld, Amerikalı Tenor Saksofon ve Klarnet müzisyeni, grup lideri (ö. 1990)
- 1921 - Daniel Gélin, Fransız sinema oyuncusu (ö. 2002)
- 1923 - Peter Lo Sui Yin, Malezyalı siyasetçi (ö. 2020)
- 1924 Sandy Wilson, İngiliz besteci ve söz yazarı (ö. 2014)
- 1925 - Malcolm X, Amerikalı siyahi lider (ö. 1965)
- 1925 - Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (ö. 1998)
- 1928 - Colin Chapman, İngiliz otomobil tasarımcısı,Lotus arabalarının kurucusu (ö. 1982)
- 1928 - Dolph Schayes, Amerikalı basketbolcu (ö. 2015)
- 1932 - Alma Cogan, İngiliz şarkıcı (ö. 1966)
- 1934 - Jim Lehrer, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 2020)
- 1939 - James Fox, İngiliz oyuncu
- 1941 - Nora Ephron, Amerikalı senarist ve yönetmen (ö. 2012)
- 1944 - Peter Mayhew, İngiliz-Amerikalı oyuncu (ö. 2019)
- 1946 - André the Giant, Fransız profesyonel güreşçi ve aktör (ö. 1993)
- 1946 - Antonio Gasset, İspanyol gazeteci, televizyon sunucusu ve sinema eleştirmeni
- 1946 - Michele Placido, İtalyan aktör ve film yönetmeni
- 1947 - David Helfgott, Avustralyalı piyanist
- 1948 - Grace Jones, Jamaikalı şarkıcı, oyuncu ve model
- 1950 - Anne Brasseur, Lüksemburglu siyasetçi
- 1950 - Tadeusz Ślusarski , Polonyalı sırıkla atlayıcı (ö. 1998)
- 1951 - Dick Slater, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2018)
- 1952 - Bert van Marwijk, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör
- 1953 - Victoria Wood, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 2016)
- 1954 - Hōchū Ōtsuka, Japon seslendirme sanatçısı
- 1954 - Phil Rudd, Avustralyalı davulcu
- 1954 - Gürbüz Çapan, Türk siyasetçi ve Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı
- 1954 - Nükhet Duru, Türk pop şarkıcısı
- 1955 - James Gosling, Kanadalı bilgisayar bilimci
- 1959 - Mūza Rubackytė, Litvan piyanist
- 1962 - Serpil Çakmaklı, Türk sinema oyuncusu
- 1963 - Filippo Galli, İtalyan futbolcu ve teknik direktör
- 1966 - Polly Walker, İngiliz oyuncu
- 1967 - Alexia, İtalyan şarkıcı
- 1972 - Jenny Berggren, İsveçli şarkıcı
- 1972 - Claudia Karvan, Avustralyalı oyuncu ve film yapımcısı
- 1972 - Özcan Deniz, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen
- 1973 - Bülent İnal, Türk oyuncu
- 1973 - Servet Kocakaya, Türk müzisyen
- 1974 - Emma Shapplin, Fransız soprano
- 1974 - Zhang Jin, Çinli dövüş sanatçısı
- 1975 - Eva Polna, Rus şarkıcı, söz yazarı ve besteci
- 1975 - Jonas Renkse, İsveçli şarkıcı
- 1975 - Kentaro Sakai, Japon futbolcu
- 1975 - Ozan Güven, Türk oyuncu
- 1976 - Åsa Westlund, İsveçli politikacı
- 1976 - Kevin Garnett, Amerikalı basketbolcu
- 1976 - Todor Yançev, Bulgar futbolcu
- 1977 - Manuel Almunia, İspanyol futbolcu
- 1977 - Natalia Oreiro, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu
- 1977 - Muharem Bazdulj, Sırp ve Boşnak yazar ve gazeteci
- 1978 - Marcus Bent, İngiliz futbolcu
- 1979 - Andrea Pirlo, İtalyan futbolcu
- 1979 - Bérénice Marlohe, Fransız oyuncu ve manken
- 1979 - Diego Forlán, Uruguaylı futbolcu
- 1979 - Koray Avcı, Türk futbolcu
- 1980 - Daniel Ngom Kome, Kamerunlu futbolcu
- 1980 - Moeneeb Josephs, Güney Afrikalı futbolcu
- 1981 - Doğukan Manço, Türk şarkıcı ve DJ
- 1981 - Isabella Ragonese, İtalyan oyuncu
- 1981 - Luciano Figueroa, Arjantinli futbolcu
- 1981 - Yo Gotti, Amerikalı rapçi
- 1983 - Eve Angel, Macar pornografik film oyuncusu
- 1983 - Facundo Erpen, Arjantinli futbolcu
- 1983 - Yağmur Atacan, Türk oyuncu
- 1984 - Jesús Dátolo, Arjantinli millî futbolcu
- 1984 - Julius Wobay, Sierra Leoneli millî futbolcu
- 1985 - Jon Kortajarena, Bask model ve aktör
- 1985 - Yavuz Özkan, Türk futbolcu
- 1986 - Alessandro De Marchi, İtalyan profesyonel yol ve pist bisiklet yarışçısı
- 1986 - Dame Traoré, Katarlı futbolcu
- 1986 - Mario Chalmers, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1987 - Waldemar Sobota, Polonyalı futbolcu
- 1988 - Antonija Sandrić, Hırvat basketbolcu
- 1989 - Alex Cisak, Polonya asıllı Avustralyalı futbolcu
- 1989 - Dulcita Lieggi, Dominikli manken ve oyuncu
- 1990 - Víctor Ibarbo, Kolombiyalı futbolcu
- 1991 - Álvaro Giménez, İspanyol futbolcu
- 1991 - Moses Sumney, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı
- 1992 - Eleanor Tomlinson, İngiliz aktris
- 1992 - Marshmello, Amerikalı elektronik müzik yapımcısı ve DJ
- 1992 - Mehdi Zeffane, Fransız futbolcu
- 1992 - Ola John, Hollandalı oyuncu
- 1992 - Sam Smith, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
- 1993 - João Schmidt, Brezilyalı futbolcu
- 1993 - Josef Martínez, Venezuelalı futbolcu
- 1994 - Alberto Munarriz, İspanyol su topu oyuncusu
- 1994 - Carlos Guzmán, Meksikalı futbolcu
- 1994 - Cristian Benavente, Perulu futbolcu
- 1994 - Gabriela Guimarães, Brezilyalı voleybol oyuncusu
- 1994 - Shogo Nakahara, Japon futbolcu
- 1995 - Yahya Hassan, Filistin kökenli Danimarkalı şair ve aktivist (ö. 2020)
- 1996 - Brenna Harding, Avustralyalı aktris
- 1996 - Joao Rodríguez, Kolombiyalı futbolcu
- 1996 - Sarah Grey, Kanadalı oyuncu
- 2002 - Başar Oktar, Türk artistik buz patenci
19 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
19 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
19 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
19 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
19 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.