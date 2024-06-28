19 Mayıs hangi burç? 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 19 Mayıs hangi burç sorusu ise 19 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 19 Mayıs hangi burç? İşte 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

19 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 19 Mayıs hangi burç? İşte 19 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

19 MAYIS HANGİ BURÇ?

19 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

19 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

19 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

19 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1584 - Miyamoto Musaşi, Japon kılıç üstadı (ö. 1645)

1701 - Alvise Giovanni Mocenigo, Venedik Dükü (ö. 1778)

1744 - Charlotte (Mecklenburg-Strelitz), Büyük Britanya ve İrlanda kraliçesi (ö. 1818)

1762 - Johann Gottlieb Fichte, Alman filozof (ö. 1814)

1773 - Arthur Aikin, İngiliz kimyager (ö. 1854)

1881 - Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu (ö. 1938) (19 Mayıs, onun Samsun'a çıktığı güne atfedilmiş sembolik doğum günüdür.)

1890 - Ho Şi Mingh, Vietnam bağımsızlık hareketinin lideri (ö. 1969)

1891 - Oswald Bölcke, Alman asker (ö. 1916)

1898 - Julius Evola, İtalyan filozof (ö. 1974)

1909 - Nicholas Winton, İngiliz hayırsever (ö. 2015)

1910 - Burhan Arpad, Türk gazeteci ve yazar (ö. 1994)

1911 - Ahmet Orhan Arda, Türk yüksek mimar ve Anıtkabir mimarlarından (ö. 2003)

1914 - Max Perutz, Avusturyalı-İngiliz moleküler biyolog (ö. 2002)

1918 - Abraham Pais, Hollandalı-Amerikalı fizikçi ve bilim tarihçisi (ö. 2000)

1919 - Georgie Auld, Amerikalı Tenor Saksofon ve Klarnet müzisyeni, grup lideri (ö. 1990)

1921 - Daniel Gélin, Fransız sinema oyuncusu (ö. 2002)

1923 - Peter Lo Sui Yin, Malezyalı siyasetçi (ö. 2020)

1924 Sandy Wilson, İngiliz besteci ve söz yazarı (ö. 2014)

1925 - Malcolm X, Amerikalı siyahi lider (ö. 1965)

1925 - Pol Pot, Kamboçyalı komünist lider (ö. 1998)

1928 - Colin Chapman, İngiliz otomobil tasarımcısı,Lotus arabalarının kurucusu (ö. 1982)

1928 - Dolph Schayes, Amerikalı basketbolcu (ö. 2015)

1932 - Alma Cogan, İngiliz şarkıcı (ö. 1966)

1934 - Jim Lehrer, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 2020)

1939 - James Fox, İngiliz oyuncu

1941 - Nora Ephron, Amerikalı senarist ve yönetmen (ö. 2012)

1944 - Peter Mayhew, İngiliz-Amerikalı oyuncu (ö. 2019)

1946 - André the Giant, Fransız profesyonel güreşçi ve aktör (ö. 1993)

1946 - Antonio Gasset, İspanyol gazeteci, televizyon sunucusu ve sinema eleştirmeni

1946 - Michele Placido, İtalyan aktör ve film yönetmeni

1947 - David Helfgott, Avustralyalı piyanist

1948 - Grace Jones, Jamaikalı şarkıcı, oyuncu ve model

1950 - Anne Brasseur, Lüksemburglu siyasetçi

1950 - Tadeusz Ślusarski , Polonyalı sırıkla atlayıcı (ö. 1998)

1951 - Dick Slater, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2018)

1952 - Bert van Marwijk, Hollandalı futbolcu ve teknik direktör

1953 - Victoria Wood, İngiliz oyuncu ve komedyen (ö. 2016)

1954 - Hōchū Ōtsuka, Japon seslendirme sanatçısı

1954 - Phil Rudd, Avustralyalı davulcu

1954 - Gürbüz Çapan, Türk siyasetçi ve Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı

1954 - Nükhet Duru, Türk pop şarkıcısı

1955 - James Gosling, Kanadalı bilgisayar bilimci

1959 - Mūza Rubackytė, Litvan piyanist

1962 - Serpil Çakmaklı, Türk sinema oyuncusu

1963 - Filippo Galli, İtalyan futbolcu ve teknik direktör

1966 - Polly Walker, İngiliz oyuncu

1967 - Alexia, İtalyan şarkıcı

1972 - Jenny Berggren, İsveçli şarkıcı

1972 - Claudia Karvan, Avustralyalı oyuncu ve film yapımcısı

1972 - Özcan Deniz, Türk şarkıcı, besteci, oyuncu ve yönetmen

1973 - Bülent İnal, Türk oyuncu

1973 - Servet Kocakaya, Türk müzisyen

1974 - Emma Shapplin, Fransız soprano

1974 - Zhang Jin, Çinli dövüş sanatçısı

1975 - Eva Polna, Rus şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1975 - Jonas Renkse, İsveçli şarkıcı

1975 - Kentaro Sakai, Japon futbolcu

1975 - Ozan Güven, Türk oyuncu

1976 - Åsa Westlund, İsveçli politikacı

1976 - Kevin Garnett, Amerikalı basketbolcu

1976 - Todor Yançev, Bulgar futbolcu

1977 - Manuel Almunia, İspanyol futbolcu

1977 - Natalia Oreiro, Arjantinli şarkıcı ve oyuncu

1977 - Muharem Bazdulj, Sırp ve Boşnak yazar ve gazeteci

1978 - Marcus Bent, İngiliz futbolcu

1979 - Andrea Pirlo, İtalyan futbolcu

1979 - Bérénice Marlohe, Fransız oyuncu ve manken

1979 - Diego Forlán, Uruguaylı futbolcu

1979 - Koray Avcı, Türk futbolcu

1980 - Daniel Ngom Kome, Kamerunlu futbolcu

1980 - Moeneeb Josephs, Güney Afrikalı futbolcu

1981 - Doğukan Manço, Türk şarkıcı ve DJ

1981 - Isabella Ragonese, İtalyan oyuncu

1981 - Luciano Figueroa, Arjantinli futbolcu

1981 - Yo Gotti, Amerikalı rapçi

1983 - Eve Angel, Macar pornografik film oyuncusu

1983 - Facundo Erpen, Arjantinli futbolcu

1983 - Yağmur Atacan, Türk oyuncu

1984 - Jesús Dátolo, Arjantinli millî futbolcu

1984 - Julius Wobay, Sierra Leoneli millî futbolcu

1985 - Jon Kortajarena, Bask model ve aktör

1985 - Yavuz Özkan, Türk futbolcu

1986 - Alessandro De Marchi, İtalyan profesyonel yol ve pist bisiklet yarışçısı

1986 - Dame Traoré, Katarlı futbolcu

1986 - Mario Chalmers, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1987 - Waldemar Sobota, Polonyalı futbolcu

1988 - Antonija Sandrić, Hırvat basketbolcu

1989 - Alex Cisak, Polonya asıllı Avustralyalı futbolcu

1989 - Dulcita Lieggi, Dominikli manken ve oyuncu

1990 - Víctor Ibarbo, Kolombiyalı futbolcu

1991 - Álvaro Giménez, İspanyol futbolcu

1991 - Moses Sumney, Amerikalı şarkıcı ve söz yazarı

1992 - Eleanor Tomlinson, İngiliz aktris

1992 - Marshmello, Amerikalı elektronik müzik yapımcısı ve DJ

1992 - Mehdi Zeffane, Fransız futbolcu

1992 - Ola John, Hollandalı oyuncu

1992 - Sam Smith, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı

1993 - João Schmidt, Brezilyalı futbolcu

1993 - Josef Martínez, Venezuelalı futbolcu

1994 - Alberto Munarriz, İspanyol su topu oyuncusu

1994 - Carlos Guzmán, Meksikalı futbolcu

1994 - Cristian Benavente, Perulu futbolcu

1994 - Gabriela Guimarães, Brezilyalı voleybol oyuncusu

1994 - Shogo Nakahara, Japon futbolcu

1995 - Yahya Hassan, Filistin kökenli Danimarkalı şair ve aktivist (ö. 2020)

1996 - Brenna Harding, Avustralyalı aktris

1996 - Joao Rodríguez, Kolombiyalı futbolcu

1996 - Sarah Grey, Kanadalı oyuncu

2002 - Başar Oktar, Türk artistik buz patenci

19 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

19 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

19 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

19 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

19 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.