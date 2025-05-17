19 Mayıs hangi gün? 19 Mayıs tatil mi? 19 Mayıs kaç gün tatil? 19 Mayıs 2025 güncel tatil bilgisi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 2025 yılınıda da tüm yurtta coşkuyla kutlanacak. Peki 2025 yılında 19 Mayıs hangi güne denk geliyor ve kaç gün tatil olacak? Detaylar şöyle:

19 MAYIS HANGİ GÜN?

19 Mayıs 2025 tarihi, pazartesi gününe denk geliyor. Hafta başı olması nedeniyle 19 Mayıs kaç gün tatil sorusu da merak ediliyor.

19 MAYIS KAÇ GÜN TATİL?

19 Mayıs resmi tatil olarak adlandırılır ve tüm kamu kurumları 19 Mayıs günü tatildir.

18 MAYIS TATİL Mİ? 18 MAYIS YARIM GÜN TATİL Mİ?

18 Mayıs günü tam gün ya da yarım gün tatil uygulaması bulunmamaktadır.

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

19 Mayıs'ta banka şubeleri kapalıdır. Bankacılık işlemleri mobil uygulamaları üzerinden yapılabilir.

19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

19 Mayıs'ta sadece nöbetçi ezcaneler hizmet verir.

19 MAYIS'TA NOTERLER AÇIK MI?

19 Mayıs günü noterler kapalıdır. Nöbetçi noterler de kapalıdır dolayısıyla 19 Mayıs'ta tüm noterler kapalıdır.

19 MAYIS'TA BORSA AÇIK MI?

19 Mayıs günü borsalar kapalıdır.