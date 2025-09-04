19 Mayıs'taki konser görüntüsü 30 Ağustos'ta mı kullanıldı?

Aydın'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında düzenlenen Hakan Altun konserine ait olarak paylaşılan kalabalık fotoğrafının, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nda Haluk Levent’in sahne aldığı etkinlikte çekilen bir görüntüyle birebir aynı olduğu iddiası gündeme geldi.

İddia, 1923 TV YouTube kanalında yayınlanan bir videoda ortaya konuldu.

Videoda, Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin iki farklı tarihteki konser etkinliklerinde kamuoyuyla paylaştığı görseller detaylı şekilde incelendi.

Yapılan karşılaştırmada, fotoğrafların çekim açısı, kamera yüksekliği, kalabalık yerleşimi ve sahne düzeninin birebir örtüştüğü gözlemlendi.

Belediyenin ilgili görselleri neden aynı şekilde paylaştığına dair resmi bir açıklama bulunmazken, konu kamuoyunda dikkat çekti.