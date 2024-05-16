19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi?

19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu başta büyük şehirlerde yaşayan yurttaşlar olmak üzere pek çok kişinin gündeminde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusu araştırılıyor. Önceki ulusal ve dini bayramlarda Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz kamu kullanımına açık olduğu duyurulmuştu. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ulusal kurtuluş savaşının başlangıcı olarak görülen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkenin pek çok yerinde kutlanacakken yurttaşlar 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi sorusunu gündeme getiriyor. Geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'ta Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz olarak kamu kullanımına açılmıştı. Peki, 19 Mayıs toplu taşıma ücretsiz mi? 19 Mayıs Ankara, İzmir, İstanbul metro ve otobüsler ücretsiz mi? İşte ayrıntılar...

19 Mayıs'ta Ankara'da metro ve otobüsler ücretsiz mi?

EGO Genel Müdürlüğü'nden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı EGO Genel Müdürlüğü geçtiğimiz dönemlerde tüm ulusal ve dini bayramlarda metro ve otobüslerin ücretsiz olduğunu açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Başkentray metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

19 Mayıs'te İstanbul'da metro, metrobüs ve otobüsler ücretsiz mi?

İETT'den 19 Mayıs Pazar günü toplu taşımanın ücretsiz olacağına dair henüz bir açıklama gelmedi. Ancak geçtiğimiz resmi tatillerde toplu ulaşım bedava oldu. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.

19 Mayıs'ta İzmir'de metro, İZBAN ve otobüsler ücretsiz mi?

İzmir'de 19 Mayıs'ta toplu taşıma araçları vatandaşın ücretsiz kullanımına sunulacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Önceki bayramlarda ücretsiz olduğu duyurulan İzmir'de toplu taşımanın bu bayramda da ücretsiz olması bekleniyor. Ayrıca, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 19 Mayıs'ta İZBAN hattı seferleri ücretsiz olarak hizmet veriyor olacak.