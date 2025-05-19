19 Mayıs ülkenin dört bir yanında kutlanacak

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği "Mustafa Kemal Yürüyüşü"ne, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılacak. Aslan, gençlerle Dolmabahçe Sarayı'ndan Beşiktaş Meydanı'na yürüyecek.

Yürüyüşe İBB Başkan Vekili Nuri Aslan da katılarak gençlerle yürüyecek. Beşiktaş Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından, alanda kurulacak sahnede İBB Kent Orkestrası ve müzik grubu Redd sahne alacak. Konserde, İstanbullular bayram coşkusunu hep birlikte yaşayacak.

19 Mayıs günü, kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için İBB’ye bağlı toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı ‘Gençlerin Şehri: Ankara’ temasıyla kutlayacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle başkentin birçok ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. Ayrıca birçok sanatçı, başkentin farklı yerlerinde Ankaralılara ücretsiz konser verecek.