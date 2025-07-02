19 Mayıs Üniversitesi öğrencileri: Karanlığa teslim olmayacağız

HABER MERKEZİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencileri, gericilerin Leman dergisine yönelik saldırısına karşı basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, gericiliğe ve faşizme karşı mücadele çağrısı yapıldı.

“Gerici güçler tarafından ‘yakalım’ ve ‘ölüm’ çağrıları eşliğinde gerçekleştirilen saldırılara karşı Leman dergisinin yanındayız” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu memleketin ilerici devrimci demokrat gençleri olarak memleketi bu karanlığa teslim etmeyeceğiz. Madımak Katliamı’nın 32.yıl dönümünde yaşanan bu gerici yobaz fiziki saldırılar hiçbir koşulda kabul edilemez. Yaşanan olaylarda kolluk kuvvetleri çevredekilerin güvenini sağlamamış, saldırıda bulunanlara dönük işlem yapmamıştır. İktidar sözcüleri ve kamu yöneticileri ise saldırıları meşrulaştıran ve toplumsal barışı bozabilecek nitelikte açıklamalarda bulunmuşlardır.

Savcılık tarafından açılan davanın hemen ardından Leman emekçilerinin işkenceyle gözaltına alınması ve başta Ali Yerlikaya olmak üzere birçok bürokratın yaptığı suç övücü açıklamalar, bu saldırının devlet destekli olduğunu da göstermektedir.

"KAHROLSUN ŞERİAT YAŞASIN LAİKLİK"

Tüm bu yaşanan olayların ertesinde özlük hakları ve talepleri için mücadele eden İstanbul'dan Ankara’ya yürüyüşe geçen öğretmenlerin yolu kesilmiş. Kurtuluş parkından sendika binalarına yürümek isterken saldırı gerçekleştirilmiştir. Eğitimi gericileştiren, piyasacı hale getiren bu düzene karşı mücadele eden dostlarımızın yanındayız.

Madımak Katliamı’nın 32. Yıldönümünde bugün bir kez daha haykırıyoruz: Madımak Katliamı’nın hesabı sorulmadan bu ülkede gerçek bir eşitlikten, özgürlükten, barıştan söz edilemez. Katiller yargılanmadan, Madımak utanç müzesine dönüştürülmeden, Sivas’ta yakılan canların ismi resmen tanınmadan hiçbir şey bitmiş sayılmaz!

Biz gençler, susmayacağız! 2 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız. Sivas’ın hesabını sormak için, Madımak’ta yakılanların türkülerini söylemek için, halkların kardeşliğini kurmak için, gericiliğe karşı omuz omuza direnmek için buradayız.

"DÜN SİVAS’TA BUGÜN LEMAN’DA ÇÖZÜM FAŞİZME KARŞI SAVAŞTA"

Aydınlık ve sanat düşmanı gerici çeteleri de, onlara arka çıkanları da çok iyi biliyoruz. Her türlü yasal hak arayışını kendi zorbalığıyla bastırmaya çalışan fakat söz konusu İslamcı-faşist çeteler olunca tek bir müdahale bile etmeyen halk düşmanlarından hesap soracağız.

Sokaklarımızı ve ülkemizi CIA yetiştirmesi yobazlara teslim etmeyeceğiz. Şeriata ve faşizme karşı her yerde laiklik mücadelesini yükselteceğiz. Tüm sıra arkadaşlarımızı ve insanlık onurundan yana olan dostlarımızı dayanışmaya çağırıyoruz."