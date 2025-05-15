19 Mayıs’a 5 kala bayrak takımı dayatması: Direnişe ceza girişimi

İlayda SORKU

İzmir’in köklü eğitim kurumlarından İzmir Atatürk Lisesi (İAL), Milli Eğitim Bakanlığı’nın proje okullara yaptığı atamalara karşı gerçekleştirilen eylemlerin ardından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde bayrak takımı görevinden alındı.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yıllardır bayraklarla alana ilk giren okul olma geleneğini sürdürmekte olan İAL’in görevini, hazırlığı ve takımı bulunmayan Nevvar Salih İşgören Anadolu Meslek Lisesi’ne verdi.

Okulun öğrencilerine törene katılamayacaklarına dair mesaj gönderildi, takımın bayrakları da başka okula teslim edildi. Öğrencilere atılan mesajda şu ifadeler yer aldı: “Bu yıl bayrak taşıma görevi bizim okulumuzdan alındı. Başka bir okula verildi. Bu nedenle 14-15 ve 16 Mayıs’daki çalışmalarla 19 Mayıs’daki törene bizler bayrak grubu olarak katılmayacağız. Bilginiz olsun planlarınızı buna göre ayarlayın. Emekleriniz için hepinize teşekkür ederiz.”

Olayı çocuklarından öğrenen veliler duruma tepki gösterdi. İtirazlar sonrası okul idaresiyle yapılan görüşmeler neticesinde bayrak taşıma görevi tekrar İAL’e verildi.

Veliler, bu kararın MEB’in atamalarına karşı sergilenen direnişe bir ceza niteliğinde olduğunu belirtti. Velilerden Demet Ateş, “Bayrakların alındığını çocuklarımız fark etti. Biz de bu sayede haberdar olduk. Çok sessiz yürütülmeye çalışıldı. Tören iptal oldu diye geçiştirilebilirdi. Durumu son dönemlerdeki direnişin cezalandırılması olarak görüyoruz. Aslında bu sadece velileri değil, çocukları da cezalandırmak” dedi.

Bir diğer veli Hicran Arıkan ise, bu görev değişikliğinin ani ve gerekçesiz olduğunu söyledi.

“İAL, 10 yıldır bu törenlerde yürüyüş ve bayrak takımı ile yer alıyor” diyen Arıkan şunları ifade etti: “Provalar bir haftadır sürüyordu. Görev, hazırlığı olmayan başka bir okula 3 gün kala verildi. Elimizde başka açıklama olmadığından ve herhangi bir gerekçe gösterilmediğinden dolayı bu kararı bir ay önceki eylemlere bağlıyoruz."