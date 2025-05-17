19 Mayıs’ta kargolar açık mı? 19 Mayıs 2025'te kargo çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kala kargo işlemi olan yurttaşlar 19 Mayıs kargolar açık mı sorusunu gündeme getiriyor. Resmi tatil olarak takvimlerde işaretli olan 19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda çok sayıda kamu kurumunun çalışmayacak olmasından kaynaklı 19 Mayıs’ta kargo çalışıyor mu araştırması yapılıyor. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs’ta kargo çalışıyor mu?
19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Pazartesi günü kutlanması sebebiyle 19 Mayıs kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 19 Mayıs’ta kargo çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. Bu yıl 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak olan Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs 2025'te kargo çalışıyor mu?
19 MAYIS’TA KARGO ÇALIŞIYOR MU?
19 Mayıs 2025 Pazartesi gününün Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargo firmaları çalışmayacak. Kargo firmaları çalışmalarına 20 Mayıs Salı günü devam edecek.
2025 Resmi Tatil günleri
2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde:
- Yılbaşı - 1 Ocak 2025, Çarşamba
- Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı - 23 Nisan 2025, Çarşamba
- Emek ve Dayanışma Günü - 1 Mayıs 2025, Perşembe
- Ramazan Bayramı Arifesi - 29 Mart 2025, Cumartesi
- Ramazan Bayramı 1. Günü - 30 Mart 2025, Pazar
- Ramazan Bayramı 2. Günü - 31 Mart 2025, Pazartesi
- Ramazan Bayramı 3. Günü - 1 Nisan 2025, Salı
- Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı - 19 Mayıs 2025, Pazartesi
- Demokrasi ve Milli Birlik Günü - 15 Temmuz 2025, Salı
- Kurban Bayramı Arifesi - 5 Haziran 2025, Çarşamba
- Kurban Bayramı 1. Günü - 6 Haziran 2025, Perşembe
- Kurban Bayramı 2. Günü - 7 Haziran 2025, Cuma
- Kurban Bayramı 3. Günü - 8 Haziran 2025, Cumartesi
- Kurban Bayramı 4. Günü - 9 Haziran 2025, Pazar
- Zafer Bayramı - 30 Ağustos 2025, Cumartesi
- Cumhuriyet Bayramı - 29 Ekim 2025, Çarşamba