19 Mayıs’ta kargolar açık mı? 19 Mayıs 2025'te kargo çalışıyor mu?

19 Mayıs Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın bu yıl Pazartesi günü kutlanması sebebiyle 19 Mayıs kargolar açık mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Resmi tatillerde çok sayıda kamu, kurum ve kuruluşların faaliyet göstermemesi sebebiyle yurttaşlar 19 Mayıs’ta kargo çalışıyor mu sorusunu gündeme getiriyor. Bu yıl 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak olan Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda kamu kurumları ve bankalar kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs kargolar açık mı? 19 Mayıs 2025'te kargo çalışıyor mu?

19 MAYIS’TA KARGO ÇALIŞIYOR MU?

19 Mayıs 2025 Pazartesi gününün Atatürk Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'ndan kaynaklı resmi tatil olması sebebiyle kargo firmaları çalışmayacak. Kargo firmaları çalışmalarına 20 Mayıs Salı günü devam edecek.

2025 Resmi Tatil günleri

2025 yılı için Resmi Tatil günleri şu şekilde: