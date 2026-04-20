19 NİSAN 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

19 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları için geri sayım sürüyor. Televizyon izleyicilerinin ve medya gündemini yakından takip edenlerin merakla beklediği reyting tablosu henüz açıklanmadı. İlerleyen dakikalarda reyting sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Özellikle “19 Nisan 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?”, “Pazar reytinglerinde birinci kim oldu?”, “Teşkilat neden yok?”, “Doktor Başka Hayatta reyting listesinde olacak mı?” soruları bugün en çok aranan başlıklar arasında yer alıyor. Dün akşam yayın akışındaki değişiklikler nedeniyle reyting tablosunda da dikkat çeken farklılıklar yaşanması bekleniyor.

GEÇEN HAFTA 20+ABC1 REYTİNG TABLOSUNDA HANGİ PROGRAMLAR VARDI?

Geçen hafta paylaşılan günlük en çok izlenen ilk 10 program listesi, bu hafta oluşabilecek değişimi anlamak açısından önemli bir referans sunuyor.

Günlük en çok izlenen ilk 10 program (12 Nisan 2026 Pazar – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 5,73 2 Çirkin 5,24 3 Survivor 3,56 4 Doktor Başka Hayatta 2,97 5 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 2,63 6 Çirkin (Özet) 2,28 7 Show Ana Haber 2,14 8 Teşkilat (Özet) 2,02 9 Kanal D Ana Haber 1,84 10 Doktor Başka Hayatta (Özet) 1,82

BU HAFTA REYTİNG TABLOSUNDA NE DEĞİŞEBİLİR?

Geçen hafta listenin zirvesinde yer alan Teşkilat bu kez yayınlanmadığı için ilk sırada önemli bir değişim yaşanabilir. Aynı şekilde Doktor Başka Hayatta ve özet bölümlerinin de dün akşam ekranda olmaması, ilk 10 listesindeki sıralamayı doğrudan etkileyebilir.

19 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları henüz netleşmedi. Ancak Teşkilat dizisinin ve Doktor Başka Hayatta yapımlarının yayınlanmaması nedeniyle bu haftaki ilk 10 listesinde önemli değişiklikler yaşanması bekleniyor. Reyting sonuçları açıklandığında pazar akşamının yeni sıralaması da kesinleşmiş olacak.