19 NİSAN 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI | Zirvenin adı değişti!

9 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları açıklandı ve pazar akşamı ekran yarışında zirvenin adı değişti. Star TV’nin yeni dizisi Çirkin, son haftalarda yakaladığı güçlü ivmeyi devam ettirerek bu kez 6,78 reytingle günün en çok izlenen yapımı oldu. Böylece pazar günlerinin rekabetinde liderlik koltuğu el değiştirdi.

Özellikle üçüncü bölümde dikkat çeken sıçramanın ardından dördüncü bölümde de yükselişini sürdüren dizi, televizyon izleyicisinin ilgisini korumayı başardı. 19 Nisan 2026 reyting sonuçları içinde en dikkat çekici detay ise Teşkilat dizisinin bu hafta yayınlanmaması oldu. Bu gelişme de Çirkin’deki sert yükselişin nedenleri arasında yer aldı.

19 NİSAN 2026 PAZAR REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE DEĞİŞTİ

19 Nisan 2026 Pazar gününün reyting tablosuna bakıldığında, Star TV’nin iddialı yapımı Çirkin’in açık ara öne çıktığı görülüyor. Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ı buluşturan dizi, geçen hafta başlayan yükseliş trendini devam ettirerek pazar gününün yeni lideri oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor ise hafif artışla 3,59 reyting alarak ikinci sırada yer aldı. Günün üçüncü sırasında ise 2,70 reytingle Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu bulundu.

TEŞKİLAT’IN YOKLUĞU REYTİNG TABLOSUNU DEĞİŞTİRDİ

TRT 1’in pazar günlerinde uzun süredir güçlü performans sergileyen dizisi Teşkilat, bu hafta ekrana gelmedi. Yerine yayınlanan Çin Seddi filmi 2,43 reytingle beşinci sıraya yerleşti. Teşkilat dizisinin bu hafta yayınlanmaması da Çirkin’deki sert yükselişin nedenleri arasında yer aldı.

Bu değişim, pazar akşamı reyting yarışında dengeleri doğrudan etkiledi. Çünkü liderlik yarışında önemli pay sahibi olan bir yapımın yayınlanmaması, diğer programların daha görünür hale gelmesini sağladı. Çirkin de bu fırsatı güçlü bir yükselişle değerlendirdi.

19 NİSAN 2026 PAZAR GÜNÜ EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM

Sıra Program Reyting 1 Çirkin 6,78 2 Survivor 3,59 3 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 2,70 4 Kim Milyoner Olmak İster 2,65 5 Çin Seddi (Y.S) 2,43 6 Çirkin (Özet) 2,41 7 Kanal D Ana Haber 2,01 8 Serçenin Gözyaşı (T.S) 1,90 9 Show Ana Haber 1,78 10 Sıcak Gelişme 1,66

ÇİRKİN DİZİSİNİN YÜKSELİŞİ NE ANLAMA GELİYOR?

Çirkin dizisinin dördüncü bölümde 6,78 reytinge ulaşması, yapımın kısa sürede güçlü bir izleyici kitlesi yakaladığını gösteriyor. Üçüncü bölümde başlayan çıkışın kalıcı hale gelmesi, dizinin pazar akşamı rekabetinde artık daha iddialı bir noktaya taşındığını ortaya koydu.

Üstelik yalnızca ana bölüm değil, Çirkin (Özet) de 2,41 reytingle altıncı sırada yer alarak dizinin genel izlenme gücünü destekledi. Bu tablo, markalaşma sürecine giren bir yapım açısından oldukça dikkat çekici görünüyor.

GÜNÜN DİKKAT ÇEKEN DİĞER YAPIMLARI

19 Nisan 2026 reyting sonuçlarında yalnızca dizi rekabeti değil, yarışma ve haber programları da öne çıktı. Kim Milyoner Olmak İster 2,65 reytingle dördüncü sıraya yerleşirken, haber bültenleri de listede kendine önemli ölçüde yer buldu.

Kanal D Ana Haber 2,01 reytingle yedinci, Show Ana Haber ise 1,78 reytingle dokuzuncu sırada günü tamamladı. NOW TV’de yayınlanan Serçenin Gözyaşı filmi de 1,90 reytingle ilk 10 içine girmeyi başardı.

19 Nisan 2026 Pazar reyting sonuçları, ekran rekabetinde yeni bir dönemin sinyalini verdi. Çirkin dizisi 6,78 reytingle zirveye yerleşirken, pazar gününün liderlik dengesi de değişti. Teşkilat’ın bu hafta yayınlanmaması ve Çirkin’in yükselişini sürdürmesi, reyting tablosunun en belirleyici gelişmeleri arasında öne çıktı.