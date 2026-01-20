19 Ocak 2026 Pazartesi Reyting Sonuçları: Zirvedeki Dizi Kan Kaybetti!

Televizyon ekranlarında haftanın ilk gününde yaşanan reyting rekabetinin kazananları belli oldu. 19 Ocak 2026 Pazartesi günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları TİAK verileriyle netleşti. Sömestr tatilinin etkisiyle genel düşüş dikkat çekerken, zirvedeki yapım liderliğini sürdürmeyi başardı.

19 OCAK 2026 PAZARTESİ REYTİNG LİDERİ HANGİSİ OLDU?

Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, bir puanı aşkın düşüş yaşamasına rağmen 13,55 reyting alarak günü ilk sırada tamamladı. Sömestr tatilinin etkisiyle izlenme oranı gerileyen dizi, buna karşın Pazartesi akşamlarının lideri olmayı sürdürdü.

İLK ÜÇTE HANGİ YAPIMLAR YER ALDI?

Uzak Şehir’in özet bölümü 6,91 reytingle ikinci sırada yer alırken, TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları 5,66 reytingle günü üçüncü sırada tamamladı. Diziler arasındaki rekabet, düşüş trendine rağmen dikkat çekici seviyede kaldı.

YARIŞMA PROGRAMLARI VE GÜNDÜZ KUŞAĞI NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

ATV’nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,23 reyting alarak dördüncü sıraya yerleşti. Esra Erol’da ise 4,31 reytingle altıncı sırada kendine yer buldu.

TV8’in fenomen yarışması Survivor, istikrarlı performansını sürdürerek 3,43 reytingle yedinci sırada yer aldı.

EN ÇOK İZLENEN HABER BÜLTENİ HANGİSİ OLDU?

Haber bültenleri arasında Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,49 reyting alarak günün en çok izlenen haber programı oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (19 OCAK 2026 PAZARTESİ – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 13,55 2 Uzak Şehir (Özet) 6,91 3 Cennetin Çocukları 5,66 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,23 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,49 6 Esra Erol’da 4,31 7 Survivor 3,43 8 Kanal D Ana Haber 2,88 9 Cennetin Çocukları (Özet) 2,86 10 Show Ana Haber 2,85

Veri Kaynağı: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?

19 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçları, sömestr tatilinin televizyon izleme alışkanlıkları üzerinde belirgin bir etkisi olduğunu ortaya koydu. Genel düşüşe rağmen güçlü diziler zirvedeki yerini korurken, gündüz kuşağı programlarının istikrarı dikkat çekti.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü en çok izlenen program hangisi oldu?

Uzak Şehir, 13,55 reytingle günün en çok izlenen programı oldu.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 3,43 reytingle yedinci sırada yer aldı.

En çok izlenen haber bülteni hangisiydi?

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

19 Ocak 2026 Pazartesi reyting sonuçları, zirvedeki dizinin düşüş yaşamasına rağmen liderliğini koruduğunu gösterdi. Uzak Şehir günü ilk sırada tamamlarken, Cennetin Çocukları ve gündüz kuşağı programları üst sıralardaki yerlerini sağlamlaştırdı. Önümüzdeki günlerde reyting tablosundaki değişim yakından takip edilecek.