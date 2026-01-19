19 Ocak Pazartesi İptal Edilen Vapur ve İDO Seferleri

İstanbul’da elverişsiz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Şehir Hatları ve İDO tarafından yapılan resmi açıklamalara göre, özellikle sabah saatlerinde birçok vapur ve deniz otobüsü seferi iptal edildi. “Bugün vapur seferleri iptal mi?”, “Hangi İDO seferleri iptal edildi?” soruları vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

ŞEHİR HATLARI AÇIKLAMASI

Şehir Hatları’nın internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı hatlarda seferlerin yapılamayacağı bildirildi. Yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıda belirtilen hatlardaki seferlerimiz yapılamayacaktır” ifadelerine yer verildi.

İptal Edilen Şehir Hatları Seferleri

Bostancı – Moda – Kabataş Hattı seferlerinin Moda uğraması

Çengelköy – Kuzguncuk – Beşiktaş – Kabataş Hattı seferlerinin Kuzguncuk uğraması

Belirtilen hatlarda seferler devam etmekle birlikte, ilgili iskele uğramaları geçici olarak yapılmamaktadır.

19 OCAK 2026 İPTAL EDİLEN İDO SEFERLERİ

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İptal edilen seferlere ilişkin yolculara ayrı ayrı bilgilendirme yapıldı.

İptal Edilen İDO Sefer Listesi

Hat Tarih Saat Bursa – Armutlu – Armutlu Tatil Köyü – Yenikapı – Kadıköy 19.01.2026 08:30 Kabataş – Kadıköy – Yenikapı – Armutlu – Bursa 19.01.2026 09:05 Kadıköy – Yenikapı – Bandırma 19.01.2026 11:30 Bandırma – Yenikapı – Kadıköy 19.01.2026 15:30

İDO tarafından yapılan açıklamada, iptallerin tamamının olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirildiği ve yolcuların anlayışı için teşekkür edildiği belirtildi.

VAPUR SEFERLERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Deniz ulaşımında güvenliğin öncelikli olması nedeniyle, rüzgâr ve deniz şartlarının elverişsiz olduğu durumlarda vapur ve deniz otobüsü seferleri geçici olarak iptal edilebiliyor. 19 Ocak Pazartesi günü de hava koşullarının özellikle sabah saatlerinde olumsuz seyretmesi, iptallerin ana nedeni olarak gösterildi.

Bugün vapur seferleri iptal mi?

Evet, 19 Ocak Pazartesi günü bazı Şehir Hatları ve İDO seferleri elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

Hangi İDO seferleri iptal edildi?

Bursa, Armutlu, Bandırma, Yenikapı ve Kadıköy hatlarında belirli saatlerde yapılması planlanan seferler iptal edilmiştir.

İptal edilen seferler gün içinde devam eder mi?

Hava koşullarına bağlı olarak seferlerin durumu gün içinde yeniden değerlendirilebilir.

19 Ocak 2026 Pazartesi günü İstanbul’da deniz ulaşımı, olumsuz hava şartları nedeniyle kısmen aksadı. Şehir Hatları bazı iskele uğramalarını iptal ederken, İDO ise belirli hatlardaki seferleri tamamen durdurdu. Yolcuların güncel duyuruları takip ederek seyahat planlarını buna göre yapmaları önem taşıyor.