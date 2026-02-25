19 özel okula "fahiş fiyat" soruşturması: Listede hangi okullar var?

Rekabet Kurulu, özel okul ücretleri ile yemek, kitap ve kıyafet gibi ek hizmetlerdeki fiyat artışlarına ilişkin yürütülen ön araştırma sonrası 19 özel okul hakkında soruşturma açtı. Soruşturmanın, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğine yönelik olduğu belirtildi.

Ön araştırma sürecinde velilerden gelen yoğun şikayetlerin de dikkate alındığı bildirildi. İnceleme kapsamında özellikle:

Kayıt ücretlerindeki yüksek artış oranları,

Yemek, kitap ve kıyafet gibi ek ürün ve hizmetlerdeki fiyat artışları,

Bu ürünlerin belirli satış noktalarından temin edilmesinin zorunlu tutulduğu iddiaları

değerlendirilecek.

“BAĞLAMA” İDDİALARI İNCELENECEK

Soruşturma çerçevesinde ayrıca “bağlama uygulaması” olarak bilinen ve bir hizmetin başka bir ürün veya hizmetin satın alınması şartına bağlanması yönündeki iddialar da mercek altına alındı. Bu tür uygulamaların, tüketicilerin alternatif ve daha uygun fiyatlı seçeneklere erişimini kısıtlayabileceği ifade ediliyor.

HANGİ KURUMLAR SORUŞTURMA KAPSAMINDA?

Soruşturma açılan kurumlar arasında Türkiye genelinde yaygın şubeleri bulunan eğitim zincirleri de yer alıyor. İnceleme yapılacak kurumlar şöyle:

Arı İnovasyon ve Bilim Eğitim Hizmetleri AŞ,

Ata Bilge Eğitim Kurumları AŞ,

Aydın Yayıncılık ve Eğitim Hizmetleri İnş. Tic. ve San. AŞ,

Bahçeşehir Okulları AŞ,

Bikafen Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.,

Bil Eğitim Kurumları AŞ,

Bilnet Eğitim Kurumları AŞ,

Dersmatik Eğitim Danışmanlık Yayıncılık AŞ,

Doruk Kamp İşletmecilik Organizasyon Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat Ticaret Ltd. Şti.,

Final Eğitim Danışmanlık Tanıtım Organizasyon Yayın San. ve Tic. Ltd. Şti.,

İstanbul Kavram Eğitim Kurumları Ticaret AŞ,

İstanbul Kule Eğitim Kurumları Ticaret Ltd. Şti.,

Maya-Gen Eğitim Yayıncılık Bilgisayar İnş. Gıda Turizm Tic. Ltd. Şti.,

Okyanus Eğitim Kurumları AŞ,

Sınav Basın Yayın Dağıtım Org. San. ve Tic. AŞ,

TED Ankara Koleji Vakfı Okulları İktisadi İşletmesi,

Tek Çözüm Eğitim Öğretim Basım Yayın Emlak İnşaat Turizm Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.,

Uğur Okulları AŞ,

Yüzyüze Özel Eğitim Kurumları AŞ.