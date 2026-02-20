19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon izleyicilerinin her gün merakla takip ettiği reyting yarışında yeni günün tablosu bekleniyor. “19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusu gün boyunca en çok aranan başlıklar arasında yer alırken, veriler henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları, her zamanki gibi TİAK tarafından paylaşılıyor ve önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında haberimizde yer alacak ve içerik güncellenecek.

19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Perşembe akşamları ekran rekabeti genellikle güçlü yapımların karşı karşıya gelmesiyle daha da kızışıyor. Bu nedenle “Perşembe reyting sonuçları”, “ABC1 20+ reyting sıralaması” ve “TİAK reyting verileri” gibi aramalar yoğunlaşıyor. 19 Şubat 2026 günü için de izleyiciler, günün kazananını ve programların sıralamasını öğrenmek için sonuçları bekliyor.

REYTİNG VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Reyting verileri TİAK tarafından açıklanıyor. 19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları için henüz resmi açıklama yapılmadı. Paylaşım geldiği anda haberimiz güncellenecek ve liste tablolu şekilde eklenecek.

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI (ABC1 20+)

19 Şubat 2026 reytingleri beklenirken, önceki haftanın aynı gününe ait (12 Şubat 2026 Perşembe) tablo, yarışın hangi yapımlar arasında geçebileceğine dair önemli ipuçları veriyor. İşte 12 Şubat 2026 Perşembe reyting verileri:

Sıra Program Kanal Rating 1 Halef Köklerin Çağrısı NOW 6.81 2 Sevdiğim Sensin Star TV 5.84 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 5.27 4 Esra Erol'da ATV 4.79 5 Veliaht Show TV 4.56 6 Survivor TV8 4.26 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber NOW 4.18 8 İnci Taneleri Kanal D 3.67 9 Halef Köklerin Çağrısı (Özet) NOW 3.61 10 ATV Ana Haber ATV 3.09

19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE İÇİN BEKLENTİ: REKABET YİNE AYNI YAPIMLAR ARASINDA MI?

12 Şubat 2026 verileri dikkate alındığında, gün içi rekabetin 19 Şubat 2026 Perşembe günü de Halef Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Veliaht, Survivor ve İnci Taneleri ekseninde şekillenmesi bekleniyor. Bu yapımların daha önceki sıralamalardaki performansı, izleyicinin Perşembe gecesi tercihlerinin benzer bir dağılım gösterebileceğine işaret ediyor.

Özellikle zirve yarışında ilk iki sırada yer alan Halef Köklerin Çağrısı ile Sevdiğim Sensin’in 19 Şubat’ta da “günün birincisi kim olacak?” sorusuna yanıt verecek en güçlü adaylar arasında öne çıkması bekleniyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDIĞINDA BU HABERDE NE OLACAK?

19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları TİAK tarafından açıklandığında:

Günün ilk 10 programı tablolu şekilde eklenecek,

tablolu şekilde eklenecek, Bir önceki hafta (12 Şubat 2026) ile kısa karşılaştırma yapılacak,

yapılacak, Öne çıkan artışlar/düşüşler okunabilir bir analiz ile aktarılacak.

19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır. 19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Önümüzdeki dakikalarda açıklanması bekleniyor.

Reyting verilerini kim açıklıyor?

Reyting verileri TİAK tarafından açıklanıyor.

Reyting sonuçları açıklandığında nereden öğrenebilirim?

Sonuçlar açıklandığında bu haberde yer alacak ve içerik güncellenecek.

12 Şubat 2026 Perşembe günü birinci kim olmuştu?

12 Şubat 2026 Perşembe günü ABC1 20+ grubunda birinci sırada Halef Köklerin Çağrısı (NOW) 6.81 rating ile yer almıştı.

19 Şubat 2026 Perşembe gününde rekabet hangi yapımlar arasında geçebilir?

Önceki haftanın verilerine göre rekabetin yine Halef Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Veliaht, Survivor ve İnci Taneleri arasında yoğunlaşması bekleniyor.

“19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtı şu an için net: Henüz açıklanmadı. TİAK tarafından paylaşılması beklenen veriler önümüzdeki dakikalarda duyurulduğunda bu haber güncellenecek ve 19 Şubat 2026 Perşembe gününün ilk 10 sıralaması tablolu şekilde eklenecek. Geçen haftanın (12 Şubat 2026) sonuçları ise bu akşamki yarışın yine benzer bir rekabet hattında ilerleyebileceğini gösteriyor.