19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI | Hiçbir dizi zirveye yerleşemedi!

19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı ve bu hafta ekranlarda dikkat çeken tablo ortaya çıktı. Hiçbir dizi zirveye yerleşemedi. TRT 1’de yayınlanan Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 12,10 reytingle günü açık ara lider tamamladı. Maç etkisi, Perşembe akşamı dizilerin performansını doğrudan etkiledi.

Star TV’nin yeni dizisi Sevdiğim Sensin ikinci bölümünde önemli bir artış yakalarken, NOW TV dizisi Halef: Köklerin Çağrısı düşüş yaşadı. İşte 19 Şubat 2026 Perşembe gününün detaylı reyting analizi.

19 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE GÜNLÜK İLK 10 (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması 12,10 2 Sevdiğim Sensin 6,93 3 Halef: Köklerin Çağrısı 5,71 4 Esra Erol’da 4,02 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,84 6 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,80 7 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,74 8 Veliaht 3,28 9 Sevdiğim Sensin (Özet) 3,09 10 Ramazan Sevinci 3,07

Veri kaynağı: TİAK

MAÇ ETKİSİ: DİZİLER ZİRVEYİ KAYBETTİ

Bu hafta reytinglerde belirleyici unsur açıkça maç etkisi oldu. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi mücadelesi 12,10 reytingle zirveye yerleşirken, diziler üst sıralarda kalmakta zorlandı. Özellikle iftar saati ve Avrupa Ligi heyecanı, izleyici tercihlerini doğrudan etkiledi.

Sevdiğim Sensin ikinci bölümünde 6,93 reyting alarak güçlü bir yükseliş gösterdi. Buna karşın Halef: Köklerin Çağrısı bir puanı aşkın düşüşle 5,71 reytinge geriledi.

Show TV dizisi Veliaht ise 3,28 reytingle sekizinci sıraya inerken, İnci Taneleri bu hafta Top 10 dışında kaldı.

12 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE İLE KARŞILAŞTIRMA

Bir önceki hafta olan 12 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları şu şekildeydi:

Sıra Program Reyting 1 Halef: Köklerin Çağrısı 6,81 2 Sevdiğim Sensin 5,84 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,27 4 Esra Erol’da 4,79 5 Veliaht 4,56 6 Survivor 4,26 7 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,18 8 İnci Taneleri 3,67 9 Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) 3,61 10 ATV Ana Haber 3,09

Geçen hafta Halef zirvede yer alırken, bu hafta Avrupa Ligi maçı tüm dengeleri değiştirdi. Sevdiğim Sensin ise artış trendini sürdürerek dikkat çekti.

19 Şubat 2026 reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Fenerbahçe-Nottingham Forest UEFA Avrupa Ligi karşılaşması 12,10 reytingle birinci oldu.

Sevdiğim Sensin kaç reyting aldı?

Sevdiğim Sensin 6,93 reyting alarak ikinci sıraya yerleşti.

Halef: Köklerin Çağrısı düştü mü?

Evet, Halef bir puanı aşkın düşüş yaşayarak 5,71 reytingle üçüncü sıraya geriledi.

Bu hafta neden diziler zirvede değil?

TRT 1’de yayınlanan Avrupa Ligi maçı yüksek reyting alarak dizilerin zirveye yerleşmesini engelledi.

19 Şubat 2026 Perşembe reyting sonuçları, maç etkisinin televizyon dengelerini nasıl değiştirdiğini bir kez daha gösterdi. Avrupa Ligi karşılaşması zirveyi alırken, diziler sıralamada geriye düştü. Sevdiğim Sensin yükselişiyle öne çıkarken, Halef düşüş yaşadı. Önümüzdeki hafta maçsız bir tabloda rekabetin yeniden şekillenmesi bekleniyor.