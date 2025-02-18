19 Şubat Salı 2025 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller

19 Şubat 2025 okullar tatil mi? | Kış mevsimiyle birlikte olumsuz hava koşulları ülkeyi etkisi altına almaya başladı. Birçok ilde yoğun kar yağışı sebebiyle geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Valilik ve Kaymakamlıklar tarafından kar tatili ilan edildi. Meteorolojinin yarın çok sayıda kentte etkili yağış yaşanacağını duyurması sonrası ise çok sayıda öğrenci ve veli 19 Şubat Salı 2025 okullar tatil mi sorusunu araştırmaya koyuldu. Peki, 19 Şubat 2025 okullar tatil mi? İşte kar tatili ilan edilen iller...

19 ŞUBAT 2025 OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 19 Şubat'tan itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dalgasının ülke genelinde etkisini göstereceği bildirildi. Açıklamada, özellikle kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer kuvvetli kar yağışı beklendiği vurgulandı. Soğuk havanın etkisini en az bir hafta boyunca sürdüreceği tahmin ediliyor.

19 Şubat okul tatiline dair Valilik ve Kaymakamlıklardan henüz resmi bir açıklama yok. Okul tatili hakkında resmi kaynaklardan açıklamalar yapıldığında haberimiz güncellenecektir.

Haftalık Hava Tahmini

🗓️(19-25 Şubat 2025)

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/pS6YHBkYJv — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) February 18, 2025

19 ŞUBAT KAR TATİLİ İLAN EDİLEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat tarihinden itibaren ülke genelinde hafta boyunca mevsim normallerinin altında sıcaklıklar yaşanacağı uyarısını yaptı. 19 Şubat 2025 tarihi için kar tatili ilan edilen il bulunmuyor. Okul tatili ilgili açıklamaların Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca akşam saatlerinde duyurulması bekleniyor.