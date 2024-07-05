19 Temmuz hangi burç? 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 19 Temmuz hangi burç sorusu ise 19 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 19 Temmuz hangi burç? İşte 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

19 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 19 Temmuz hangi burç? İşte 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

19 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

19 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

19 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

19 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 19 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 19 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 19 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 19 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

19 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

810 - Buhârî, Buharalı Fars bir muhaddistir (ö. 869)

1223 - I. Baybars, Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş Kıpçak asıllı Memlûk Devleti sultanıdır (ö. 1277)

1809 - Friedrich Gustav Jakob Henle, Alman hekim (ö. 1885)

1811 - Vinzenz Lachner, Alman bestekâr, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi (ö. 1893)

1814 - Samuel Colt, Amerikalı silah üreticisi (ö. 1862)

1819 - Gottfried Keller, İsviçreli şair ve siyasetçi (ö. 1890)

1822 - Augusta, III. George'un torunu olan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir üyesiydi (ö. 1916)

1834 - Edgar Degas, Fransız empresyonist ressam ve heykeltıraş (ö. 1917)

1846 - Edward Charles Pickering, Amerikalı gök bilimci, fizikçi (ö. 1919)

1868 - Florence Foster Jenkins, ABD'li amatör soprano (ö. 1944)

1876 - Joseph Fielding Smith, Jr., İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 10. başkanıdır (ö. 1972)

1881 - Friedrich Dessauer, Alman fizikçidir (ö. 1963)

1883 - Max Fleischer, Amerikalı mucit, film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1972)

1890 - II. Georgios, Yunanistan Kralı (ö. 1947), Eugen Müller (1891-1951)

1891 - Eugen Müller, II. Dünya Savaşı sırasında Wehrmacht'ta görev yapan Nazi generali (ö. 1951)

1893 - Vladimir Mayakovsky, Rus şair (ö. 1930)

1894 - Percy Spencer, Amerikan mühendis ve mucittir (ö. 1970)

1896 - A.J. Cronin, İskoç romancı (ö. 1981)

1898 - Herbert Marcuse, Alman filozof (ö. 1979)

1900 - Arno Breker, Alman heykeltıraş (ö. 1991)

1908 - Ernest Buckler, Kanadalı roman ve öykü yazarı (ö. 1984)

1917 - Fulbert Youlou, Kongolu siyasetçi (ö. 1972)

1919 - Patricia Medina, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2012)

1920 - Robert Mann, Amerikalı keman sanatçısı, besteci ve orkestra şefi (ö. 2018)

1921 - Rosalyn Sussman Yalow, Amerikalı hekim ve 1977 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü (Roger Guillemin ve Andrew Schally ile birlikte) sahibi bilim insanı (ö. 2011)

1922 - George McGovern, Amerikalı tarihçi, yazar, ABD temsilcisi, Senatör (ö. 2012)

1924 - Pat Hingle, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)

1925 - Michael Pfeiffer, Alman futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)

1929 - Gaston Glock, Avusturyalı mühendis

1929 - Orville Turnquest, emekli Bahamalı politikacı

1934 - Francisco de Sá Carneiro, Portekizli siyasetçi ve avukat (ö. 1980)

1936 - Norman Manea, Rumen yazar ve entelektüel

1943 - Han Sai Por, Singapurlu heykeltıraş

1945 - George Dzundza, Alman asıllı Amerikalı oyuncu

1947 - Brian May, İngiliz müzisyen (Queen grubu)

1948 - Argentina Menis, Rumen atlet

1949 - Kgalema Motlanthe, Güney Afrikalı siyasetçi

1951 - Selahattin Taşdöğen, Türk oyuncu

1952 - Allen Collins, Amerikalı gitaristi (ö. 1990)

1953 - René Houseman, Arjantinli futbolcu (ö. 2018)

1960 - Atom Egoyan, Ermeni asıllı Kanadalı film yönetmeni

1961 - Hideo Nakata, Japon film yönetmeni

1967 - Yaël Abecassis, İsrailli oyuncu ve model

1968 - Pavel Kuka, Çek futbolcu

1968 - Midori, Amerikalı pornografik film oyuncusu

1968 - Robb Flynn, Amerikalı gitarist

1970 - Nicola Ferguson Sturgeon, İskoç siyasetçi

1971 - Vitaliy Kliçko, Ukraynalı boksör ve Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu

1973 - Aílton Gonçalves da Silva, Brezilyalı futbolcu

1976 - Benedict Cumberbatch, İngiliz oyuncu

1976 - Eric Prydz, İsveçli DJ ve prodüktör

1978 - Niki Gudex, Avustralyalı dağ bisikletçisi

1978 - Jonathan Zebina, Fransız millî futbolcu

1979 - Luke Young, İngiliz eski futbolcu

1980 - Xavier Malisse, Belçikalı tenis oyuncusu

1980 - Alice Renavand, Fransız balerin

1982 - İpek Özkök, Türk oyuncu ve manken

1982 - Jared Padalecki, Amerikalı oyuncu

1983 - Vjekoslav Tomić, Hırvat futbolcu

1984 - Adam Morrison, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1985 - Tobias Werner, Alman futbolcu

1986 - Deniz Celiloğlu, Türk oyuncu

1986 - Steffen Weinhold, Alman hentbolcu

1988 - Kevin Großkreutz, Alman eski profesyonel futbolcu

1989 - Norberto Murara Neto, Brezilyalı futbolcu

1990 - Alina Buchschacher, İsviçreli model

1991 - Eray İşcan, Türk futbolcu

19 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

19 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

19 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

19 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

19 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 19 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

19 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

19 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

19 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

19 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 19 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.