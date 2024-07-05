19 Temmuz hangi burç? 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 19 Temmuz hangi burç sorusu ise 19 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 19 Temmuz hangi burç? İşte 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
19 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 19 Temmuz hangi burç? İşte 19 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!
19 TEMMUZ HANGİ BURÇ?
19 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.
19 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
19 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Duygusal ve Empatik: 19 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.
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Koruyucu ve Sadık: 19 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.
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Sezgisel ve Hassas: 19 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.
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İçedönük ve Güven Arayan: 19 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.
19 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 810 - Buhârî, Buharalı Fars bir muhaddistir (ö. 869)
- 1223 - I. Baybars, Mısır ve Suriye'de hüküm sürmüş Kıpçak asıllı Memlûk Devleti sultanıdır (ö. 1277)
- 1809 - Friedrich Gustav Jakob Henle, Alman hekim (ö. 1885)
- 1811 - Vinzenz Lachner, Alman bestekâr, orkestra şefi ve müzik eğitimcisi (ö. 1893)
- 1814 - Samuel Colt, Amerikalı silah üreticisi (ö. 1862)
- 1819 - Gottfried Keller, İsviçreli şair ve siyasetçi (ö. 1890)
- 1822 - Augusta, III. George'un torunu olan İngiliz Kraliyet Ailesi'nin bir üyesiydi (ö. 1916)
- 1834 - Edgar Degas, Fransız empresyonist ressam ve heykeltıraş (ö. 1917)
- 1846 - Edward Charles Pickering, Amerikalı gök bilimci, fizikçi (ö. 1919)
- 1868 - Florence Foster Jenkins, ABD'li amatör soprano (ö. 1944)
- 1876 - Joseph Fielding Smith, Jr., İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 10. başkanıdır (ö. 1972)
- 1881 - Friedrich Dessauer, Alman fizikçidir (ö. 1963)
- 1883 - Max Fleischer, Amerikalı mucit, film yönetmeni ve yapımcı (ö. 1972)
- 1890 - II. Georgios, Yunanistan Kralı (ö. 1947), Eugen Müller (1891-1951)
- 1891 - Eugen Müller, II. Dünya Savaşı sırasında Wehrmacht'ta görev yapan Nazi generali (ö. 1951)
- 1893 - Vladimir Mayakovsky, Rus şair (ö. 1930)
- 1894 - Percy Spencer, Amerikan mühendis ve mucittir (ö. 1970)
- 1896 - A.J. Cronin, İskoç romancı (ö. 1981)
- 1898 - Herbert Marcuse, Alman filozof (ö. 1979)
- 1900 - Arno Breker, Alman heykeltıraş (ö. 1991)
- 1908 - Ernest Buckler, Kanadalı roman ve öykü yazarı (ö. 1984)
- 1917 - Fulbert Youlou, Kongolu siyasetçi (ö. 1972)
- 1919 - Patricia Medina, İngiliz asıllı Amerikalı oyuncu (ö. 2012)
- 1920 - Robert Mann, Amerikalı keman sanatçısı, besteci ve orkestra şefi (ö. 2018)
- 1921 - Rosalyn Sussman Yalow, Amerikalı hekim ve 1977 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü (Roger Guillemin ve Andrew Schally ile birlikte) sahibi bilim insanı (ö. 2011)
- 1922 - George McGovern, Amerikalı tarihçi, yazar, ABD temsilcisi, Senatör (ö. 2012)
- 1924 - Pat Hingle, Amerikalı oyuncu (ö. 2009)
- 1925 - Michael Pfeiffer, Alman futbolcu ve teknik direktör (ö. 2018)
- 1929 - Gaston Glock, Avusturyalı mühendis
- 1929 - Orville Turnquest, emekli Bahamalı politikacı
- 1934 - Francisco de Sá Carneiro, Portekizli siyasetçi ve avukat (ö. 1980)
- 1936 - Norman Manea, Rumen yazar ve entelektüel
- 1943 - Han Sai Por, Singapurlu heykeltıraş
- 1945 - George Dzundza, Alman asıllı Amerikalı oyuncu
- 1947 - Brian May, İngiliz müzisyen (Queen grubu)
- 1948 - Argentina Menis, Rumen atlet
- 1949 - Kgalema Motlanthe, Güney Afrikalı siyasetçi
- 1951 - Selahattin Taşdöğen, Türk oyuncu
- 1952 - Allen Collins, Amerikalı gitaristi (ö. 1990)
- 1953 - René Houseman, Arjantinli futbolcu (ö. 2018)
- 1960 - Atom Egoyan, Ermeni asıllı Kanadalı film yönetmeni
- 1961 - Hideo Nakata, Japon film yönetmeni
- 1967 - Yaël Abecassis, İsrailli oyuncu ve model
- 1968 - Pavel Kuka, Çek futbolcu
- 1968 - Midori, Amerikalı pornografik film oyuncusu
- 1968 - Robb Flynn, Amerikalı gitarist
- 1970 - Nicola Ferguson Sturgeon, İskoç siyasetçi
- 1971 - Vitaliy Kliçko, Ukraynalı boksör ve Dünya Ağırsiklet Boks Şampiyonu
- 1973 - Aílton Gonçalves da Silva, Brezilyalı futbolcu
- 1976 - Benedict Cumberbatch, İngiliz oyuncu
- 1976 - Eric Prydz, İsveçli DJ ve prodüktör
- 1978 - Niki Gudex, Avustralyalı dağ bisikletçisi
- 1978 - Jonathan Zebina, Fransız millî futbolcu
- 1979 - Luke Young, İngiliz eski futbolcu
- 1980 - Xavier Malisse, Belçikalı tenis oyuncusu
- 1980 - Alice Renavand, Fransız balerin
- 1982 - İpek Özkök, Türk oyuncu ve manken
- 1982 - Jared Padalecki, Amerikalı oyuncu
- 1983 - Vjekoslav Tomić, Hırvat futbolcu
- 1984 - Adam Morrison, Amerikalı profesyonel basketbolcu
- 1985 - Tobias Werner, Alman futbolcu
- 1986 - Deniz Celiloğlu, Türk oyuncu
- 1986 - Steffen Weinhold, Alman hentbolcu
- 1988 - Kevin Großkreutz, Alman eski profesyonel futbolcu
- 1989 - Norberto Murara Neto, Brezilyalı futbolcu
- 1990 - Alina Buchschacher, İsviçreli model
- 1991 - Eray İşcan, Türk futbolcu
19 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ
19 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
19 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25
- Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz
- Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars
19 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı
19 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 19 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.
19 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
19 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.
19 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
19 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 19 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.