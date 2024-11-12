19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali başlıyor

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Mülkiyeliler Birliği İzmir Şubesi, İzmir Halkevleri, Konak Kent Konseyi, Konak Mülteci Derneği, Menderes Kültür ve Yaşam Derneği’nin düzenlediği 19. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali 15 Kasım Cuma günü başlıyor.

Festival İzmir Mimarlık Merkezi’nde, Perçem Uğur’un sunumuyla, açılışını gerçekleştirecek. Filistin temasıyla hazırlanan festival sponsorsuz, reklamsız, sansürsüz ve ücretsiz olarak seyirci ile buluşacak.

Açılış filmi “Ulysses Çevirmek” olan festivalin afiş tasarımcısı Mahir Akkoyun ve Ulysses Çevirmek filminin ekibinden Raşel Meseri festival konukları arasında. Açılış gecesinin ardından İşçi Filmleri Festivali; Bornova, Konak, Karabağlar, Karşıyaka ve Menderes ilçelerinde dokuz gün boyunca gösterim ve etkinliklerle devam edecek. Finlandiyalı yönetmen Aki Kaurismaki’nin proleterya üçlemesi olan Ariel, Kibritçi Kız ve Cennetteki Gölgeler filmleri ise festivalin kapanış gecesinde, arabalı vapurda gösterimde olacak.

Hüseyin Cevahir’i anlatan “Aşkla Sana”, Dikili Eski Belediye Başkanı Osman Özgüven’i konu alan “Komünist Osman”, “Rodakis’i Ararken”, Tufan Şimşekcan’dan “Ceylin”, Fırat Yücel ve Aylin Kuryel’in “Ulysses Çevirmek”, Hırvatistan’dan “Ne Yapmalı?” ve işçiler tarafından ele geçirilen fabrikanın hikayesini anlatan “İşçilerin Fabrikası” filmleri, Ethem Özgüven’den Hatay Akademi Orkestrası’nın öyküsünü beyaz perdeye aktaran “Karanlık Zamanlarda Şarkı Söylemek” ve “Aşk, Ateş ve Anarşi Günleri: Türk Sinemateki ve Onat Kutlar” gösterilecek filmler arasında yer alıyor.

“Tarihte Yaşanmamış Olaylar” (Ramazan Kılıç), “Kaç Gün Sürecek” (Abdullah Çeper), “Kaçanlar” (Deniz Cengiz), “Satışçının Bir Günü” (Erinç Durlanik), “Salça” (Burak Oğuz Saguner), “Soğuk” (Adar Baran Değer), “Kruvasan” (Aziz Alaca), “Sınırdaki Yıldız” (Berivan Saruhan), Kanada’dan “Ejder Meyvesi” ve İran’dan “Solak” filmleri de kısa metraj seçkileri arasında.

PROGRAM AÇIKLANDI

Film gösterimlerinin yanında festivalin İzmir programında söyleşiler de yer alacak. Programda yer alacak olan söyleşiler şu şekilde:

17 Kasım Pazar günü Bornova Marsyas Sahne’de kısa film seçkisinin ardından, seçkilerin yönetmenleriyle “Türkiye’de Kısa Film Çekmek” üzerine, 18 Kasım Pazartesi günü bir dönem Dikili Belediye Başkanlığı yapmış ve uygulamalarından dolayı yargılanmış Osman Özgüven’i anlatan ‘’Komünist Osman’’ belgeseli İzmir Sanat’ta seyirci ile buluşacak. Gösterimin ardından belgeselin yönetmeni Gökmen Ulu ile film üzerine, 19 Kasım Salı günü Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde “İnsanca Bir Yaşam İçin Nasıl Mücadele Edilmeli?” başlığında, Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Başkanı Eren Edebali, Enerji-Sen Örgütlenme Uzmanı Osman Çokaman ve Tarım-Sen Başkanı Umut Kocagöz konuk olacak, 20 Kasım Çarşamba festivalde kadınların günü olacak. İzmir Sanat’ta kadın temalı kısa film seçkisinin ardından yönetmen Sevin Yaman ve Dr. Lülüfer Körükmez ile “Savaş, Göç ve Mülteci Kadınlar” üzerine söyleşi yapılacak, hemen ardından ise ezgileriyle Grup Susika sahneyi alacak.

22 Kasım Cuma günü Yurtoğlu Türkan Şoray Nikah Salonu’nda Tahtacı Köylülerini anlatan “Akdeniz’den Ege’ye Tahtacılar” belgeseli gösterimi ve ardından Yapımcı Birol Soylu’nun ve Tahtacı Kültür Dernekleri Federasyonu Başkanı Yolcu Bilginç’in söyleşisiyle gösterim tamamlanacak.

Festivali’nin kapanışını 23 Kasım Cumartesi günü Aki Kaurismaki’nin "Cennetteki Gölgeler", "Ariel" ve "Kibritçi Kız" filmlerinden oluşan proleterya üçlemesiyle, Ahmet Priştina Arabalı Vapurunda yapılacak.