19 yaşındaki Sultan Tosun ölü bulundu: Eski erkek arkadaşı gözaltında

Afyonkarahisar'da, 19 yaşındaki Sultan Tosun kent merkezindeki bir kanalda ölü bulundu. Konuya ilişkin soruşturmanın ardından bir süredir aralarında problem olduğu belirlenen ve eski erkek arkadaşı olduğu belirtilen Y.Ç., isimli erkek gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da bir markette çalışan 19 yaşındaki Sultan Tosun'un kanalda cansız bedeni bulundu. Tosun'un eski erkek arkadaşı ile aralarında problem olduğu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında eve annesiyle gittiği belirlendi. Bunun üzerine Tosun'un eski erkek arkadaşı Y.Ç., gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar'ın merkez Selçuklu Mahallesi'ndeki Orhun Parkı'nda bulunan kanalda, saat 15.00 sıralarında bir kadının sırtüstü hareketsiz yattığını fark edenler polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kadının Sultan Tosun olduğu tespit edildi.

ESKİ ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Sultan Tosun'un cansız bedeni yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı.

Tosun'un kent merkezindeki bir markette yaklaşık 4 aydır çalıştığı, eski erkek arkadaşı Y.Ç. ile aralarında problem olduğu ve bu sebeple bir süredir iş çıkışında eve annesiyle gittiği bilgisine ulaşıldı. Polis, Sultan Tosun'un eski erkek arkadaşının yakalanması için çalışma başlattı. Y.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.