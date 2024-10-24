190 TL’ye siz geçinin

Emek Servisi

Maltepe Belediyesi işçileri, taleplerine uzak zam teklifine karşı grev kararı alarak belediye binasına astı, SODEMSEN'in günlük 190 TL lik zam teklifi hakkında "Gelin 190 TL'ye siz geçinin" dedi.

Maltepe Belediyesi işçilerinin örgütlü DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No’lu Şube ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası (SODEMSEN) arasında 5 ayı aşkın süredir devam eden TİS görüşmeleri, SODEMSEN’in günlük ücretlere 190 lira zam teklifinde ısrar etmesi üzerine tıkandı. Bu teklifle aylık ücretlerine yaklaşık 6 bin lira zam olacağını söyleyen işçiler, “SODEMSEN gerçeklikten uzak tekliflerle süreci buraya getirmiştir” dedi.

Nisan ayında işçilerle beraber hazırlanıp belediye yönetimine verilen TİS taslağı üzerinde Haziran ayından beri görüşmelerini sürdüren tarafların anlaşma sağlayamamasını işçiler SODEMSEN’in her belediyede tek tip sözleşme dayatmasının bir sonucu olarak değerlendirdi. Maltepe’de Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünden belediye binasına yürüyen belediye işçileri, her gün temizledikleri sokaklardan sloganlarla geçti. İş kıyafetlerinin üzerine giydikleri Genel-İş önlükleriyle tek koldan belediye önüne akın eden işçiler, “SODEMSEN elini cebimizden çek”, “Ya sözleşme masası ya grev halayı” ve “Bize ekmek yoksa size huzur yok” sloganları attı. İşçiler belediye önüne büyük puntolarla yazılmış, “Sefalete teslim olmayacağız” pankartıyla yürüdü.

Maltepe Belediyesi işçileri adına basın açıklamasını Ahmet Özhan Uygun okudu. TİS görüşmelerinde SODEMSEN’in yüzde 22 zam teklifiyle geldiğini söyleyen uygun, “Soframızda olması gereken bir kalıp peynirin bile yüzde 130 zamla satıldığının farkında değiller, bu ülkede kiralara gelen yüzde150, yüzde 200 zammın farkında değiller! Bir Maltepe Belediyesi işçisinin ödemesi gereken kira 30 bin liraya dayandı. Bu işçi Maltepe’de nasıl yaşayacak? İstanbul’da nasıl yaşayacak? Doğalgazını, elektriğini nasıl ödeyecek, çocuklarını nasıl büyütüp okula gönderecek? Bu yangın yerinde Belediyenin günlük ücretlere brüt 190 lira zam! Alın bu 190 lirayı SODEMSEN’le birlikte ev tutun siz geçinin.” dedi. Toplu sözleşme taslağında 870 lira olan yevmiyelerin 2 bin liraya çıkarılması talep ediliyor.