1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımının forma önü sponsoru oldu

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE Kulübü ile 1907 Fenerbahçe Derneği arasında yapılan, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımının forma önü sponsorluğu anlaşmasının imza töreni, Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü’nde yapıldı.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Orhan Demirel, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya, 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Funda Uzun, Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş ve Kaptan Eda Erdem’in konuşmacı olarak katıldığı imza töreninde Yönetim Kurulu Üyeleri ile 1907 Fenerbahçe Derneği ve kulübün profesyonelleri de yer aldı.

İmza töreninin açılış konuşmasını yapan Genel Sekreter Orhan Demirel, “Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımız, hafta sonunda Eczacıbaşı karşısında elde ettiği çok değerli galibiyetin ardından, dün akşam da Galatasaray derbisini kazanarak tüm camiamızı çok mutlu etti. Takımımızı ve tüm teknik ekibimizi yürekten tebrik ediyorum.

Kuruluşundan bu yana Fenerbahçemize kıymetli katkılar sunan 1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımımıza resmi forma sponsoru olmuştur. Sponsorluk kapsamında 1907 Fenerbahçe Derneği’nin logosu, 2025-2026 sezonunun kalan bölümünde takımımızın ulusal ve yerel müsabakalarda giyeceği formaların ön yüzünde yer alacaktır.” dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya da, “Birçoğunuzun bildiği gibi 1907 Fenerbahçe Derneği, 1992 yılında merhum Mustafa Koç’un başkanlığında 50 Fenerbahçe tutkunu iş insanının bir araya gelmesiyle kurulan camiamızın önde gelen derneklerinden biridir.

Derneğimizin kuruluş amacı kulübümüze kayıtsız şartsız hizmet etmek ve destek vermektir. Geride bıraktığımız 33 yıl boyunca erkek basketbol takımının yönetiminden Fenerium’un kuruluşuna, şu anda içinde bulunduğumuz 1907 Tribünü’nün inşasından farklı amatör şubelerimizin sponsorluklarına kadar birçok alanda Kulübümüze hizmet ettik” şeklinde konuştu.

1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Funda Uzun ise, “Kulübümüzün geleceğe ışık tutan önemli bir adımını duyurmanın heyecanı içerisindeyiz. İş birliğimiz yalnızca bugünün değil, yarının hedeflerini de güçlendiren stratejik bir hamle.

1907 Fenerbahçe Derneği olarak Kulübümüzün başarı hikâyesinin sürdürülebilir olması için tüm birimler ve sporcularımızın yanında olmanın sorumluluğu ile çalışmalarımıza kesintisiz devam ediyoruz” ifadelerini kullandı

Fenerbahçe Medicana Voleybol Şube Direktörü Soner Erdoğmuş, “Zorlu bir sezon başlangıcı fikstürüyle başladık özellikle kadın tarafında. Kaptanımız sakatlıktan yeni çıktı, dünkü maçta çok da güzel bir geri dönüş yaptı. Hedef oyuncularımızdan Ana Cristina sakat, onu da yakın zamanda sahaya süreceğiz inşallah. Bu zor fikstürde bu seriyi yabana atmamak lazım. Önümüzde nispeten biraz daha kolay lig maçları var ama ona müteakip Avrupa maçlarını içeren zorlu bir fikstür bekliyor. Kaptanımız da takımın başında. İnşallah başarılı, kupalı bir sezon bizi bekliyor” diye konuştu.

Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar ise, “1907 Fenerbahçe Derneğine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Fenerbahçe kültürünü böylesine derinden sahiplenen köklü bir toplulukla beraber olmak hem sorumluluğumuzu hem de motivasyonumuzu arttırıyor. Bizler sadece kendimiz için değil, gerçekten bu forma ve arma için mücadele ediyoruz. Bu destek de kulübümüzün bize olan inancını ve kadın voleyboluna verdiği değeri gösteriyor. Şunun sözünü verebilirim ki, bu sene takım arkadaşlarımla beraber sahada tüm kulvarlarda hedeflediğimiz tüm kupaları kazanmak için var gücümüzle çalışacağız. 1907 Fenerbahçe Derneğine tekrardan ‘hoş geldiniz’ demek istiyorum. Geçmişte de çok güzel anılarımız var. Beraber çok güzel şampiyonluklar yaşadık. İnanıyorum sizlerin enerjisi, desteği tekrardan güzel başarılara imza atmamızı sağlayacak. İyi ki bizi yanımızdasınız. Umarım hep birlikte güzel başarılar elde ederiz” dedi.

Konuşmaların ardından iş birliğinin imzaları atıldı ve toplu fotoğraf çekimi yapıldı.

