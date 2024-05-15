1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? | 2024 güncel fiyatlar

Araç sahipleri, köprü ve otoyol geçiş ücretlerini yakından takip ediyor. Peki, 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 2024 yılında ne kadar oldu? 1915 Çanakkale Köprüsü ücretlerine ve uygulanan cezalara dair en güncel fiyatlar haberimizde...

Garantili projelerden olan ve günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması sebebiyle kamu işletmesi altındaki diğer köprü ve otoyollara göre yüksek ücret tarifesi ile fiyatlanıyor.

18 Mart 2022 tarihinde açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak zorunda olan sürücüler; güncel ücretleri, ücretlerin hangi yöntemlerle ödendiğini ve geçiş ücreti ödememenin cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2024 yılında ne kadar oldu? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri hangi yöntemlerle ödeniyor? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ödememenin cezası ne kadar ve nasıl tahsil ediliyor?

Tüm detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2024

Alınan kararla 2024 itibariyle 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri, 2023 ücretleriyle farklılık gösterdi.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri şöyle:

ARAÇ TÜRÜ MALKARA GİRİŞ + KÖPRÜ ÜCRETİ KAVAKKÖY GİRİŞ + KÖPRÜ ÜCRETİ GELİBOLU KUZEY GİRİŞ + KÖPRÜ ÜCRETİ GELİBOLU GÜNEY GİRİŞ + KÖPRÜ ÜCRETİ 1.Sınıf Araçlar (Otomobil) 579 TL 504 TL 459 TL 419 TL 2. Sınıf Araçlar (Minibüs) 775 TL 650 TL 590 TL 525 TL 3. Sınıf Araçlar (Otobüs) 1240 TL 1090 TL 1020 TL 945 TL 4. Sınıf Araçlar (Kamyon) 1440 TL 1250 TL 1155 TL 1050 TL 5. Sınıf Araçlar (TIR) 2485 TL 2240 TL 2115 TL 1990 TL 6. Sınıf Araçlar (Motosiklet) 145 TL 125 TL 120 TL 105 TL

1915 ÇANAKALE KÖPRÜSÜ GEÇİİŞ ÜCRETİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri OGS ve HGS sayesinde ödenebilmektedir. OGS veya HGS bulundurulan araçlara yerleştirilmiş olan elektronik cihazlar sayesinde köprüden geçerken durmaya gerek kalmadan ödeme yapılabilir. Banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri nakit olarak da ödenebiliyor.

Ödemeler; www.1915canakkale.com kurumsal internet sitesinden,

QNB Finansbank şubeleri, QNB Finansbank ATM’leri, QNB Finansbank internet bankacılığı uygulaması, QNB Mobil ile Türkiye İş Bankası şubelerinden

Türkiye İş Bankası ATM’leri, Türkiye İş Bankası internet bankacılığı uygulamasından yapılabiliyor.

Elektronik geçişler

• HGS

Gişeden ödemeli geçişler

• Nakit

• Kredi kartı

• Banka kartı

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1915 Çanakkale Köprüsü yerine Gelibolu Lapseki feribot seferlerini tercih etmek isteyenler için ise fiyat tarifesi şöyle:

ARAÇ TÜRÜ FİYAT Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) 55.00 TL Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) 85.00 TL Küçük Motor(250 cc altı) 55.00 TL Motor(250 cc üstü) 85.00 TL Otomobil(1+7 Kişi) 225.00 TL Orta Sınıf Araç 270.00 TL Otobüs 490.00 TL Kamyon 470.00 TL TIR 665.00 TL



Gidiş ve dönüş seferlerinde Gelibolu Lapseki Hattı kullanıldığında günübirlik gidiş dönüş geçiş ücreti otomobiller için toplamda 550 TL'dir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ CEZA ÜCRETLERİ NE KADAR?

5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun uyarınca ihlalli (ödemesiz) geçişlere uygulanan ceza tutarlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda;

Eskiden olduğu gibi yeni sistemde de geçişi takip eden ilk 15 gün içerisinde geçiş ücreti cezasız olarak ödenebiliyor.

15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde geçiş ücretine 1 kat ceza ekleniyor.

45 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise geçiş ücretine 4 kat ceza ekleniyor ve toplam tutarın takip ve tahsiline ilişkin hukuki süreç başlatılıyor.

Bu kapsamda geçiş ücreti ve 4 kat ceza tutarının takip ve yargılama masrafları, avukatlık ücreti ve işleyecek yasal faiz ile birlikte takip ve tahsil ediliyor.