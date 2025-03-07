1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? | 2025 güncel fiyatlar

Garantili projelerden olan ve günlük 45 bin araç garantisi verilen 1915 Çanakkale Köprüsü, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılması sebebiyle kamu işletmesi altındaki diğer köprü ve otoyollara göre yüksek ücret tarifesi ile fiyatlanıyor.

18 Mart 2022 tarihinde açılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü kullanmak zorunda olan sürücüler; güncel ücretleri, ücretlerin hangi yöntemlerle ödendiğini ve geçiş ücreti ödememenin cezasının ne kadar olduğunu merak ediyor.

Peki 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri 2025 yılında ne kadar oldu? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri hangi yöntemlerle ödeniyor? 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ödememenin cezası ne kadar ve nasıl tahsil ediliyor?

Tüm detaylar haberimizde...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ 2025

Alınan kararla 2025 itibariyle 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri, 2024 ücretleriyle farklılık gösterdi.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri şöyle:

ARAÇ TÜRÜ MALKARA GİRİŞ + KÖPRÜ ÜCRETİ KAVAKKÖY GİRİŞ + KÖPRÜ ÜCRETİ GELİBOLU KUZEY GİRİŞ + KÖPRÜ ÜCRETİ 1.Sınıf Araçlar (Otomobil) 1.005 TL 900 TL 850 TL 2. Sınıf Araçlar (Minibüs) 1.325 TL 1.160 TL 1.075 TL 3. Sınıf Araçlar (Otobüs) 2.180 TL 1.980 TL 1.880 TL 4. Sınıf Araçlar (Kamyon) 2.505 TL 2.240 TL 2.110 TL 5. Sınıf Araçlar (TIR) 4.420 TL 4.090 TL 3.925 TL 6. Sınıf Araçlar (Motosiklet) 250 TL 225 TL 215 TL

1915 ÇANAKALE KÖPRÜSÜ GEÇİİŞ ÜCRETİ ÖDEME YÖNTEMLERİ

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücretleri OGS ve HGS sayesinde ödenebilmektedir. OGS veya HGS bulundurulan araçlara yerleştirilmiş olan elektronik cihazlar sayesinde köprüden geçerken durmaya gerek kalmadan ödeme yapılabilir. Banka ve kredi kartlarıyla ödeme yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü ücretleri nakit olarak da ödenebiliyor.

Ödemeler; www.1915canakkale.com kurumsal internet sitesinden,

QNB Finansbank şubeleri, QNB Finansbank ATM’leri, QNB Finansbank internet bankacılığı uygulaması, QNB Mobil ile Türkiye İş Bankası şubelerinden

Türkiye İş Bankası ATM’leri, Türkiye İş Bankası internet bankacılığı uygulamasından yapılabiliyor.

Elektronik geçişler

• HGS

Gişeden ödemeli geçişler

• Nakit

• Kredi kartı

• Banka kartı

ÇANAKKALE FERİBOT ÜCRETLERİ NE KADAR?

1915 Çanakkale Köprüsü yerine Gelibolu Lapseki feribot seferlerini tercih etmek isteyenler için ise fiyat tarifesi şöyle:

ARAÇ TÜRÜ FİYAT Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) 110.00 TL Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) 180.00 TL Küçük Motor(250 cc altı) 110.00 TL Motor(250 cc üstü) 180.00 TL Otomobil(1+7 Kişi) 570.00 TL Orta Sınıf Araç 700.00 TL Otobüs 1275.00 TL Kamyon 1215.00 TL TIR 1730.00 TL



Gidiş ve dönüş seferlerinde Gelibolu Lapseki Hattı kullanıldığında günübirlik gidiş dönüş geçiş ücreti otomobiller için toplamda 880.00 TL'dir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ CEZA ÜCRETLERİ NE KADAR?

5 Temmuz 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun uyarınca ihlalli (ödemesiz) geçişlere uygulanan ceza tutarlarında değişikliğe gidildi. Bu kapsamda;

Eskiden olduğu gibi yeni sistemde de geçişi takip eden ilk 15 gün içerisinde geçiş ücreti cezasız olarak ödenebiliyor.

15 gün içinde ödeme yapılmaması halinde geçiş ücretine 1 kat ceza ekleniyor.

45 gün içerisinde ödeme yapılmaz ise geçiş ücretine 4 kat ceza ekleniyor ve toplam tutarın takip ve tahsiline ilişkin hukuki süreç başlatılıyor.

Bu kapsamda geçiş ücreti ve 4 kat ceza tutarının takip ve yargılama masrafları, avukatlık ücreti ve işleyecek yasal faiz ile birlikte takip ve tahsil ediliyor.