1940’lı yılların sanatını Ayşegül Sönmez’den dinleyin

İş Sanat’ın düzenlediği Ayşegül 20. Yüzyılda etkinlik serisinde bu ay 1940’lı yıllar yer alacak.

Sanat eleştirmeni ve yazar Ayşegül Sönmez’in hazırlayıp sunduğu Ayşegül 20. Yüzyılda başlıklı Resim Tarihi Seminer Serisi, 2025’in ilk pazar günü sanatseverleri “1940’lı Yıllar” a götürüyor.

1920’ler ve 1930’lardan sonra Ayşegül Sönmez bu kez 1940’lı yıllarda Türkiye’deki sanat ortamını anlatıyor ve o yılların hangi yenilikleri, hangi dönüşümleri getirdiğini araştırıyor.

5 Ocak Pazar günü saat 14.00’te Black Box’ta yapılacak etkinliğin biletleri Biletix’te satışa sunuldu.