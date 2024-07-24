1948’deki gibi bir sonuç yaşanabilir

Biden’ın yerini bıraktığı Harris, başkan adaylığı için Demokratlar arasında yeterli delegeye ulaştı. Trump’a yönelik saldırıya ilişkin ilk istifa ise Gizli Servis Direktörü Cheatle’den geldi.

Dış Haberler

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken Demokrat Parti’de aday belirsizliği sürüyor. Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump'ın rakibi olmasına kesin gözüyle bakılıyor. ABD basınında yer alan haberlerde, Harris'in Demokratlar'ın başkan adaylığını garantilemek için gerekli delege sayısına ulaştığı belirtildi.

Kampanya kaynaklarının verdiği bilgiye göre Harris, ilk oylamada adaylığı garantilemek için gereken salt çoğunluğun çok ötesinde delegeye sahip durumda. 19 Ağustos'ta yapılacak Demokrat Parti kongresinde, 3 bin 900 delege partinin başkan adayını belirlemek için oy kullanacak. Bir adayın, partinin resmi başkan adayı olabilmesi için bin 976 delegenin oyunu alması gerekiyor. Harris'in oy sayısının 2 bin 200'ün üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

PELOSİ’DEN DE DESTEK

Harris Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada "Yakında adaylığı resmen kabul etmeyi dört gözle bekliyorum" dedi. Çok sayıda Demokrat yetkili 59 yaşındaki Harris'in adaylığını destekledi ve şimdiye kadar hiçbir önemli rakip, adaylık için onunla mücadele edeceğini açıklamadı. Demokrat çevrelerde hala etkili bir figür olan eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris'in başkan adaylığını destekledi. Kongre'deki diğer parti liderlerinin de Pelosi’yi takip etmesi bekleniyor. Öte yandan partinin ağır toplarından Barack Obama gibi birkaç isim henüz Harris’e desteğini açıklamadı.

ADAY İÇİN TARİH VERDİ

Axios'un haberine göre ise, Demokratik Ulusal Komite (DNC) Başkanı Jamie Harrison, gazetecilere açıklamasında, "7 Ağustos tarihine kadar başkan adayımızı belirleyeceğiz" dedi. Habere göre DNC, 7 Ağustos'a kadar bir toplantı yapacak. Bu toplantıda başkan adayını belirlemek için oylama yapılacak. Sanal ortamdaki oylamaya 300'den fazla delegenin desteğini alan aday adayları dâhil edilebilecek.

NETANYAHU’YU REDDETTİ

Biden’ın dış politika çizgisini takip etmesi beklenen Kamala Harris'in Gazze'de devam eden çatışmalarda nasıl bir pozisyon alacağı merak konusu olurken, Harris'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun bugün ABD Kongresi’ndeki oturumuna katılmayacağı duyuruldu. Washington Post'un adının açıklanmaması şartıyla konuşan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Harris, Netanyahu’nun öğleden sonra Kongre’ye hitap edeceği oturuma başkanlık etmeyi reddetti.

GİZLİ SERVİS’TEN İSTİFA

Trump’a yönelik suikast girişiminin ardından ise ilk istifa geldi. Güvenlik açığıyla ilgili eleştirilerin hedefi olan Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle saldırının önlenememesinden dolayı istifa etti. Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önünde ifade veren Cheatle, “görevinde başarısız olduğunu” kabul etmişti. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ise, suikast girişimini araştırmak üzere 7 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrattan oluşan ekip kurulduğunu duyurdu.