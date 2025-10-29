1959'dan 2025'e Süper Lig gol kralları listesi
Süper Lig yıllara göre gol kralları merak ediliyor. Peki Süper Lig'in ilk gol kralı kim? Süper Lig'de gol krallığı rekoru kime ait? Süper Lig'de bir sezonda en çok gol atan futbolcu kim? Süper Lig'de 2025 yılında hangi futbolcu gol kralı oldu? Yıllara göre Süper Lig gol sıralaması haberimizde.
Süper Lig'de gol kralları her yıl merak ediliyor. Peki Süper Lig'de yıllara göre gol kralları listesi nedir? Türkiye gol kralları listesi şöyle:
YILLARA GÖRE SÜPER LİG GOL KRALLARI
- 1959 – Metin Oktay (Galatasaray) – 11 Gol
- 1959-1960 – Metin Oktay (Galatasaray) – 33 Gol
- 1960-1961 – Metin Oktay (Galatasaray) – 36 Gol
- 1961-1962 – Fikri Elma (Ankara DS) – 21 Gol
- 1962-1963 – Metin Oktay (Galatasaray) – 38 Gol
- 1963-1964 – Güven Önüt (Beşiktaş) – 19 Gol
- 1964-1965 – Metin Oktay (Galatasaray) – 17 Gol
- 1965-1966 – Ertan Adatepe (Ankaragücü) – 20 Gol
- 1966-1967 – Ertan Adatepe (Ankaragücü) – 18 Gol
- 1967-1968 – Fevzi Zemzem (Göztepe) – 19 Gol
- 1968-1969 – Metin Oktay (Galatasaray) – 17 Gol
- 1969-1970 – Fethi Heper (Eskişehirspor) – 13 Gol
- 1970-1971 – Ogün Altıparmak (Fenerbahçe) – 16 Gol
- 1971-1972 – Fethi Heper (Eskişehirspor) – 20 Gol
- 1972-1973 – Osman Arpacıoğlu (Fenerbahçe) – 16 Gol
- 1973-1974 – Cemil Turan (Fenerbahçe) – 14 Gol
- 1974-1975 – Ömer Kaner (Eskişehirspor) – 14 Gol
- 1975-1976 – Cemil Turan (Fenerbahçe) & Ali Osman Renklibay (Ankaragücü) – 17 Gol
- 1976-1977 – Necmi Perekli (Trabzonspor) – 18 Gol
- 1977-1978 – Cemil Turan (Fenerbahçe) – 17 Gol
- 1978-1979 – Özer Umdu (Adanaspor) – 15 Gol
- 1979-1980 – Mustafa Denizli (Altay) & Bahtiyar Yorulmaz (Bursaspor) – 12 Gol
- 1980-1981 – Bora Öztürk (Adanaspor) – 15 Gol
- 1981-1982 – Selçuk Yula (Fenerbahçe) – 16 Gol
- 1982-1983 – Selçuk Yula (Fenerbahçe) – 19 Gol
- 1983-1984 – Tarık Hoçiç (Galatasaray) – 16 Gol
- 1984-1985 – Aykut Yiğit (Sakaryaspor) – 20 Gol
- 1985-1986 – Tanju Çolak (Samsunspor) – 33 Gol
- 1986-1987 – Tanju Çolak (Samsunspor) – 25 Gol
- 1987-1988 – Tanju Çolak (Galatasaray) – 39 Gol
- 1988-1989 – Aykut Kocaman (Fenerbahçe) – 29 Gol
- 1989-1990 – Feyyaz Uçar (Beşiktaş) – 28 Gol
- 1990-1991 – Tanju Çolak (Galatasaray) – 31 Gol
- 1991-1992 – Aykut Kocaman (Fenerbahçe) – 25 Gol
- 1992-1993 – Tanju Çolak (Fenerbahçe) – 27 Gol
- 1993-1994 – Bülent Uygun (Fenerbahçe) – 22 Gol
- 1994-1995 – Aykut Kocaman (Fenerbahçe) – 27 Gol
- 1995-1996 – Şota Arveladze (Trabzonspor) – 25 Gol
- 1996-1997 – Hakan Şükür (Galatasaray) – 38 Gol
- 1997-1998 – Hakan Şükür (Galatasaray) – 33 Gol
- 1998-1999 – Hakan Şükür (Galatasaray) – 18 Gol
- 1999-2000 – Serkan Aykut (Samsunspor) – 30 Gol
- 2000-2001 – Okan Yılmaz (Bursaspor) – 23 Gol
- 2001-2002 – Arif Erdem (Galatasaray) & İlhan Mansız (Beşiktaş) – 21 Gol
- 2002-2003 – Okan Yılmaz (Bursaspor) – 24 Gol
- 2003-2004 – Zafer Biryol (Konyaspor) – 25 Gol
- 2004-2005 – Fatih Tekke (Trabzonspor) – 31 Gol
- 2005-2006 – Gökhan Ünal (Kayserispor) – 25 Gol
- 2006-2007 – Alex de Souza (Fenerbahçe) – 19 Gol
- 2007-2008 – Semih Şentürk (Fenerbahçe) – 17 Gol
- 2008-2009 – Milan Baros (Galatasaray) – 20 Gol
- 2009-2010 – Ariza Makukula (Kayserispor) – 21 Gol
- 2010-2011 – Alex de Souza (Fenerbahçe) – 28 Gol
- 2011-2012 – Burak Yılmaz (Trabzonspor) – 33 Gol
- 2012-2013 – Burak Yılmaz (Galatasaray) – 24 Gol
- 2013-2014 – Aatif Chahechouhe (Sivasspor) – 17 Gol
- 2014-2015 – Fernandão (Bursaspor) – 22 Gol
- 2015-2016 – Mario Gomez (Beşiktaş) – 26 Gol
- 2016-2017 – Vagner Love (Alanyaspor) – 23 Gol
- 2017-2018 – Bafetimbi Gomis (Galatasaray) – 29 Gol
- 2018-2019 – Mbaye Diagne (Galatasaray) – 30 Gol
- 2019-2020 – Alexander Sörloth (Trabzonspor) – 24 Gol
- 2020-2021 – Aaron Boupendza (Hatayspor) – 22 Gol
- 2021-2022 – Umut Bozok (Kasımpaşa) – 20 Gol
- 2022-2023 – Enner Valencia (Fenerbahçe) – 29 Gol
- 2023-2024 – Mauro Icardi (Galatasaray) – 25 Gol
- 2024-2025 – Victor Osimhen (26 gol)
SÜPER LİG'İN İLK GOL KRALI KİMDİR?
Süper Lig'in ilk gol kralı, Galatasaraylı Metin Oktay'dır. Metin Oktay, 1959 yılında 11 gol atmıştır. Ardından Metin Oktay, 1959-1960 sezonunda 33 gol, 1960-1961 sezonunda 36, 1962-1963 sezonunda 38, 1964-1965 sezonunda 17 gol, 1964-1965 sezonunda 17 ve 1968-1969 sezonunda 17 gol atarak gol kralı olmuştur. Metin Oktay, Süper Lig'de 7 kez gol kralı olmuştur.
SÜPER LİG'DE BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU KİMDİR?
Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu, 1987-1988 sezonunda 39 gol atan Galatasaraylı Tanju Çolak'tır.