1959'dan 2025'e Süper Lig gol kralları listesi

Süper Lig'de gol kralları her yıl merak ediliyor. Peki Süper Lig'de yıllara göre gol kralları listesi nedir? Türkiye gol kralları listesi şöyle:

YILLARA GÖRE SÜPER LİG GOL KRALLARI

1959 – Metin Oktay (Galatasaray) – 11 Gol

1959-1960 – Metin Oktay (Galatasaray) – 33 Gol

1960-1961 – Metin Oktay (Galatasaray) – 36 Gol

1961-1962 – Fikri Elma (Ankara DS) – 21 Gol

1962-1963 – Metin Oktay (Galatasaray) – 38 Gol

1963-1964 – Güven Önüt (Beşiktaş) – 19 Gol

1964-1965 – Metin Oktay (Galatasaray) – 17 Gol

1965-1966 – Ertan Adatepe (Ankaragücü) – 20 Gol

1966-1967 – Ertan Adatepe (Ankaragücü) – 18 Gol

1967-1968 – Fevzi Zemzem (Göztepe) – 19 Gol

1968-1969 – Metin Oktay (Galatasaray) – 17 Gol

1969-1970 – Fethi Heper (Eskişehirspor) – 13 Gol

1970-1971 – Ogün Altıparmak (Fenerbahçe) – 16 Gol

1971-1972 – Fethi Heper (Eskişehirspor) – 20 Gol

1972-1973 – Osman Arpacıoğlu (Fenerbahçe) – 16 Gol

1973-1974 – Cemil Turan (Fenerbahçe) – 14 Gol

1974-1975 – Ömer Kaner (Eskişehirspor) – 14 Gol

1975-1976 – Cemil Turan (Fenerbahçe) & Ali Osman Renklibay (Ankaragücü) – 17 Gol

1976-1977 – Necmi Perekli (Trabzonspor) – 18 Gol

1977-1978 – Cemil Turan (Fenerbahçe) – 17 Gol

1978-1979 – Özer Umdu (Adanaspor) – 15 Gol

1979-1980 – Mustafa Denizli (Altay) & Bahtiyar Yorulmaz (Bursaspor) – 12 Gol

1980-1981 – Bora Öztürk (Adanaspor) – 15 Gol

1981-1982 – Selçuk Yula (Fenerbahçe) – 16 Gol

1982-1983 – Selçuk Yula (Fenerbahçe) – 19 Gol

1983-1984 – Tarık Hoçiç (Galatasaray) – 16 Gol

1984-1985 – Aykut Yiğit (Sakaryaspor) – 20 Gol

1985-1986 – Tanju Çolak (Samsunspor) – 33 Gol

1986-1987 – Tanju Çolak (Samsunspor) – 25 Gol

1987-1988 – Tanju Çolak (Galatasaray) – 39 Gol

1988-1989 – Aykut Kocaman (Fenerbahçe) – 29 Gol

1989-1990 – Feyyaz Uçar (Beşiktaş) – 28 Gol

1990-1991 – Tanju Çolak (Galatasaray) – 31 Gol

1991-1992 – Aykut Kocaman (Fenerbahçe) – 25 Gol

1992-1993 – Tanju Çolak (Fenerbahçe) – 27 Gol

1993-1994 – Bülent Uygun (Fenerbahçe) – 22 Gol

1994-1995 – Aykut Kocaman (Fenerbahçe) – 27 Gol

1995-1996 – Şota Arveladze (Trabzonspor) – 25 Gol

1996-1997 – Hakan Şükür (Galatasaray) – 38 Gol

1997-1998 – Hakan Şükür (Galatasaray) – 33 Gol

1998-1999 – Hakan Şükür (Galatasaray) – 18 Gol

1999-2000 – Serkan Aykut (Samsunspor) – 30 Gol

2000-2001 – Okan Yılmaz (Bursaspor) – 23 Gol

2001-2002 – Arif Erdem (Galatasaray) & İlhan Mansız (Beşiktaş) – 21 Gol

2002-2003 – Okan Yılmaz (Bursaspor) – 24 Gol

2003-2004 – Zafer Biryol (Konyaspor) – 25 Gol

2004-2005 – Fatih Tekke (Trabzonspor) – 31 Gol

2005-2006 – Gökhan Ünal (Kayserispor) – 25 Gol

2006-2007 – Alex de Souza (Fenerbahçe) – 19 Gol

2007-2008 – Semih Şentürk (Fenerbahçe) – 17 Gol

2008-2009 – Milan Baros (Galatasaray) – 20 Gol

2009-2010 – Ariza Makukula (Kayserispor) – 21 Gol

2010-2011 – Alex de Souza (Fenerbahçe) – 28 Gol

2011-2012 – Burak Yılmaz (Trabzonspor) – 33 Gol

2012-2013 – Burak Yılmaz (Galatasaray) – 24 Gol

2013-2014 – Aatif Chahechouhe (Sivasspor) – 17 Gol

2014-2015 – Fernandão (Bursaspor) – 22 Gol

2015-2016 – Mario Gomez (Beşiktaş) – 26 Gol

2016-2017 – Vagner Love (Alanyaspor) – 23 Gol

2017-2018 – Bafetimbi Gomis (Galatasaray) – 29 Gol

2018-2019 – Mbaye Diagne (Galatasaray) – 30 Gol

2019-2020 – Alexander Sörloth (Trabzonspor) – 24 Gol

2020-2021 – Aaron Boupendza (Hatayspor) – 22 Gol

2021-2022 – Umut Bozok (Kasımpaşa) – 20 Gol

2022-2023 – Enner Valencia (Fenerbahçe) – 29 Gol

2023-2024 – Mauro Icardi (Galatasaray) – 25 Gol

2024-2025 – Victor Osimhen (26 gol)

SÜPER LİG'İN İLK GOL KRALI KİMDİR?

Süper Lig'in ilk gol kralı, Galatasaraylı Metin Oktay'dır. Metin Oktay, 1959 yılında 11 gol atmıştır. Ardından Metin Oktay, 1959-1960 sezonunda 33 gol, 1960-1961 sezonunda 36, 1962-1963 sezonunda 38, 1964-1965 sezonunda 17 gol, 1964-1965 sezonunda 17 ve 1968-1969 sezonunda 17 gol atarak gol kralı olmuştur. Metin Oktay, Süper Lig'de 7 kez gol kralı olmuştur.

SÜPER LİG'DE BİR SEZONDA EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCU KİMDİR?

Süper Lig'de en çok gol atan futbolcu, 1987-1988 sezonunda 39 gol atan Galatasaraylı Tanju Çolak'tır.