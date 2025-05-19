1965'te TİP milletvekili olan Yusuf Ziya Bahadınlı yaşamını yitirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili olarak 1965 seçimlerinde TBMM'de görev yapmaya hak kazanan Yusuf Ziya Bahadınlı 97 yaşında hayatını kaybetti.

Bahadınlı, yarın 10.30'da Şişli Tiyatrosu'nda düzenlenecek anma töreninin ardından İstanbul'daki Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedilecek.

Pazarören Köy Enstitüsü mezunu Bahadınlı, 1965’teki Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili seçilmişti.

TKP: MÜCADELENİN HEP MERKEZİNDE YER ALDI

Üyesi olduğu Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bahadınlı'nın vefatı dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yaşamı boyunca işçi sınıfının kurtuluşu için verilen mücadelenin ön saflarında yer alan bir komünisti, üretken bir aydını, yoldaşımız, parti üyemiz Yusuf Ziya Bahadınlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Devrim ve sosyalizm mücadelesi onun hayatının her anının merkezinde yer aldı. Cumhuriyet'in kuruluşunun hemen ardından yetişen ilk kuşaklardandı, Köy Enstitüsünde aldı eğitimini. Sonrasında da hep halkının aydınlanması ve kurtuluşu için bıkmadan, yorulmadan mücadele etti. Yayıncılık yaptı ve üretti, Meclis kürsüsünün işçi sınıfı için nasıl kullanılacağını gösterdi, meydanlarda, sokaklarda verilen mücadelenin hep merkezinde yer aldı.

Her daim örgütlü mücadelenin parçası oldu, partisinden, mücadelesinden hiç kopmadı. Anısı mücadelemizde, sosyalizm kavgamızda yaşayacak."

"TÜRKİYE İŞÇİ SINIFINA BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada ise, "1965 seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden Yozgat Milletvekili seçilen öğretmen ve yazar Yusuf Ziya Bahadınlı'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yayıncılık ve siyasi faaliyetleriyle Türkiye sosyalist hareketine unutulmaz katkılarda bulunan Bahadınlı’nın sevenlerine ve tüm Türkiye işçi sınıfına baş sağlığı diliyoruz" ifadesi kullanıldı.