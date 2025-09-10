1966 Edremitspor, 3. Lig yolunda sezona iddialı başlıyor

(BALIKESİR) - Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden 1966 Edremitspor, 2025-2026 sezonuna büyük hedeflerle giriyor. Geçen yıl 3. Lig’in kapısından dönen yeşil-sarılı ekip, bu sezon 30 yıllık özlemi sonlandırmayı amaçlıyor.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Kulübü Başkanı Cavit Cebeci, yeni sezon öncesi yaptığı açıklamada, Edremitspor’un ilçenin sosyal ve kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayarak, “1966 yılında kurulan kulübümüz, 60’ıncı yılında yeniden profesyonel liglere dönmeyi hedefliyor. En son 1996’da mücadele ettiğimiz 3. Lig’e 30 yıl sonra tekrar yükselmek için, yönetimden teknik ekibe, oyunculardan yeşil-sarıya gönül veren Şanlı Edro’lularla hep birlikte büyük inançla hazırlanıyoruz” dedi.

Cebeci, takım yapılanmasında Edremit’in spor camiasına kazandırdığı Sportif Direktör Ali Öztürk ve Teknik Direktör Tarık Kısa ile yola devam ettiklerini açıkladı. Cebeci, teknik heyetin raporu doğrultusunda transfer çalışmalarının da büyük ölçüde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Takımın 10 günlük kamp programı için Afyon’a gideceğini aktaran Cebeci, ekim ayında başlayacak lig maratonuna kadar hazırlıkların yoğun şekilde devam edeceğini söyledi.

"EdroStore" ekim ayında hizmete açılıyor

Kurumsal yapılanmaya da önem verdiklerini belirten Cebeci, tesisleşme adımlarının yanı sıra taraftar mağazası "EdroStore" için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Taraftarların uzun süredir beklediği mağazanın ekim ayında hizmete açılması planlanıyor.

Cebeci, Edremit Belediyesi başta olmak üzere kulübe destek veren tüm sponsorlara teşekkür etti.