1969 Bilecik Spor Kulübü deplasmanda 5 gol yedi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi 1969 Bilecik Spor Kulübü dün İzmir’de oynadığı maçta tam 5 gol yiyerek hayal kırıklığı yaşattı.

BAL 4. Grup’ta yer alan 1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 18’inci haftasında dün İzmir’in Menemen ilçesi temsilcisi Asarlık GK ile karşılaştı.

İlk yarı 2 takım orta sahada birbirlerine üstünlük çalıştı. İlk yarıda kalecilere fazla iş düşmezken ilk yarı 0-0’lık skorla sonuçlandı. İlk yarının sonunda soyunma adasında Asarlık GK sihirli bir değnek değmiş gibi maça fırtına gibi başladılar. Maçın 48’inci dakikasında bir defans hatası sonrası Asarlık GK Muhammet Şamil Günay’ın golüyle 1-0 öne geçti. Maçın 55’inci dakikasında gelişen Asarlık GK atağında maçın orta hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Oğuzhan Bozkurt topu filelere göndererek, durumu 2-0’a getirdi. Maçın 63’üncü dakikasında Osman Erol durumu 3-0’a getirdi. Maçın 72’inci dakikasında Muhammet Şamil Günay kendisinin ikinci takımın 4’üncü golüne kaybetti. 1969 Bilecik Spor Kulübü 27 dakika kalesinde 4 gol görürken, adeta darmadağın oldu. Maçı 89’uncu dakikasında Eniscan Atik skoru belirlenen golü attı. Maç Asarlık GK 5-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu galibiyet sonrası Asarlık GK ligde puanını 29’a çıkararak, 15 takımlı ligde 9’uncu sırada yer aldı. 1969 Bilecik Spor Kulübü ise 16 puanda kalarak ligde 13’üncü sıradaki yerini korudu.

1969 Bilecik Spor Kulübü ligin 19’uncu haftasında kendi evinde Manisa temsilcisi Yıldız 45 Spor’u konuk edecek.