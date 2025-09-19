1970'li yılların Ankara sokakları

Lina YALINÇAY

Edebiyatın geçmişle bugünü buluşturduğu bu söyleşide, Murat Özsan ile son kitabındaki temaları, belleğin izlerini ve Ankara’nın edebi hafızasını konuştuk.

-“Yenişehir’de Bir Kavak Ağacı” geçmiş ile bugünü ustaca harmanlayan bir anlatı. Bu öyküyü yazmaya sizi iten temel duygu ya da olay neydi? Belleğinizdeki hangi imge tetikleyici oldu?

Bu öyküde Sevgi Soysal’ın “Yenişehir’de Bir Öğle Vakti” romanını yazdığı dönemin insanlarını, mekânlarını okuyucuya tanıtmak ve Sevgi Soysal’ı anmak istedim. Beni tetikleyen en önemli duygu eski zamanlara özlem oldu.

-Ankara’nın belirli mekânları öykünüzde neredeyse karakterleşiyor. Bu şehirle kişisel geçmişinizde nasıl bir bağ var? Mekân seçiminizi bilinçli bir nostaljiyle mi yaptınız?

Doğma büyüme Ankaralı olarak bu şehirle aramda güçlü bağ var. Gençliğimin Ankara’sının bu şehre özel Piknik, Büyük Sinema, Ankara Sanat Tiyatrosu gibi yerleri vardı. Kitaplarımızı Zafer Çarşısı’ndaki kitapçılardan alır, arkadaşlarımızla Kızılay’da Gima'nın önünde buluşurduk. Bu öyküde yeni kuşaklara oraları tanıtmak istedim.

-Kavak ağacının devrilmesi bir tesadüf gibi görünse de anlatıcının hayat akışını değiştiriyor. Bu metaforun sizin edebiyat anlayışınızda özel bir karşılığı var mı?

Burada olayların her zaman istediğimiz şekilde gelişmeyebileceğini, çoğu zaman hayatın bize açtığı yoldan yürüdüğümüzü anlatmak istedim. Aslında hayatın değil ailemizin ve çevremizin demek daha doğru olabilir.

-Öyküde Sevgi Soysal, Attilâ İlhan gibi gerçek edebiyat figürlerine de yer veriyorsunuz. Bu isimlerle anlatıcı arasında kurulan bağ sizin edebi yolculuğunuzu nasıl etkiledi?

Her ikisi de gerek yazıları gerek fikirleriyle çok sevdiğim ve saygı duyduğum kişiler. Gençliğimde bu ustaların eserlerini okudukça ben de yazma isteği duyardım. Bugün yazar olmamda onların da payı olduğunu düşünüyorum.

-Anlatıcının yıllar sonra duyduğu pişmanlık ve “başlayamadan bırakma” duygusu birçok okurda yankı uyandırıyor. Bu içe dönük sorgulamalar yazarlık deneyiminizde sıkça karşınıza çıkar mı?

Yaptığım birçok işte kendimi içe dönük olarak sorgularım. Yazarlık serüvenimde de zaman zaman neden daha erken yaşta bu işe başlamadım diye hayıflandığım oldu. Ancak şimdi geriye dönüp baktığımda o yaşlarda hekimlik ve yazarlığı bir arada yürütebilmemin mümkün olmadığını anlıyorum. Bu tip sorgulamaları yapsak da bundan pişmanlık duymamak gerekiyor. Çünkü bütün yaşadıklarım ve birikimlerimle belki de benim için en ideal zaman bu yaşlardı.

-Öykü boyunca edebiyatın bir tutku ve bir kaçış alanı olduğunu hissediyoruz. Sizin için edebiyat yazmak neyi ifade ediyor: Hatırlamak mı, kurtulmak mı, tanıklık etmek mi?

Edebiyat yaşadığın ana, toplumdaki duygulara, olaylara tanıklık etmek ve bunları taraf tutmadan gelecek kuşaklara aktarmaktır.

YENİŞEHİR'DE BİR KAVAK AĞACI

Murat Özsan

Alakarga Sanat Yayınları, 2025