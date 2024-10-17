19’la 24 arasında sıkışan hayatlar

Ekonomi Servisi

2025 yılı asgari ücreti için tespit çalışmaları aralık ayında toplanması başlayacak. Çalışmaların başlamasına kısa süre kala, iktidardan peş peşe “Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” açıklamaları geldi. Göreve geldiği günden beri elini yurttaşın cebinden çekmeyen Hazine Bakanı Mehmet Şimşek ve çalışanların sorunlarına kulak tıkayan Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, birkaç gün arayla yaptıkları açıklamalarda, “Alım gücünü koruyacağız” iddiasında bulundu. Bakanların açıklamalarında, “İşverenleri zor duruma düşürmeyeceğiz” ifadeleri de dikkat çekti. Geçtiğimiz ay TOBB üyesi patronlardan da “Zam oranı yüzde 30’u aşmasın” açıklamaları gelmişti.

Asgari ücret, geçtiğimiz yılın aralık ayında tespit edilen 17 bin 2 liralık tutarla yıl boyu aynı kaldı. TÜİK’in enflasyon verilerine göre asgari ücret, açıklandığı 2023 Aralık’tan bu yana yüzde 36,44 değer kaybederek 6 bin 195 lira eridi.

IMF ‘YÜZDE 14’ DEDİ

IMF, asgari ücrette iktidara yolu ağustos ayında göstermişti. IMF tarafından hazırlanan raporda, asgari ücrete 2025 beklentilerine uygun yüzde 14 zam yapılması önerisi gelmişti. Bu oranda yapılacak maaş zammı, asgari ücretin 19 bin 382 seviyesinde kalmasına yol açacak. Bu durumda yeni yılın asgari ücreti, daha hesaplara yatmadan bu yılın açlık sınırının dahi altında kalacak.

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yılsonu enflasyon hedefi yüzde 41,5. Enflasyon bu hedefe uygun gerçekleşirse zammın da bu oranda olması bekleniyor. Ücretlere, beklentiyle uyumlu olarak yüzde 40 dolayında zam yapılması halinde maaşların 23 bin 802 lira seviyesinde belirlenecek.

TCMB enflasyon tahminleri de farklı hesaplamaları ortaya çıkarıyor. Yılın üçüncü enflasyon raporunda yılsonu tahmini yüzde 38 olmuştu. Buna uygun bir zam ise 23 bin 462 lirayı işaret ediyor.