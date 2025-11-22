2-0'dan döndü, 6 tane attı: Bayern Münih bildiğiniz gibi

Sezona fırtına gibi bir başlayan Bayern Münih, Bundesliga'nın 11'inci haftasında evinde Freiburg'u konuk etti. Bavyera ekibi 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi 6-2 kazanmayı başardı ve 11 maç sonunda puanını 31'e yükseltti. Freiburg ise 13 puanda kaldı.

Karşılaşmaya durgun başlayan Bayern'e karşı iyi kontra ataklar bulan Freiburg 17'nci dakikada Yuito Suzuki'nin attığı golle açılışı yaptı: 0-1. Beş dakika sonra Allianz Arena'ya Johan Manzambi soğuk duşu yaşattı: 0-2. Gollerin ardından kendine gelen Bayern, açılışı 22'nci dakikada 17 yaşındaki genç oyuncusu Lennart Karl ile yaptı: 1-2.

Bu dakikadan sonra oyunu tamamen lehine çeviren ve rakip yarı sahada büyük baskı kuran Bayern 45'te Michael Olise'yle skoru eşitledi ve soyunma odasına 2-2 beraberlikle gidildi. Golde asisti yapan isim 17 yaşındaki Lennart Karl oldu. Performansıyla dikkat çeken genç oyuncu bu maçtan sonra çok daha fazla manşetleri süsleyebilir.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Bayern, 55'te bu sezon sergilediği performansla Avrupa'nın en formda savunmacılarından biri olarak gösterilen Dayot Upamecano'nun golüyle öne geçti: 3-2. Upamecano'nun golünden beş dakikadan sonra usta golcü Harry Kane sahneye çıktı: 4-2. 78'de Nicolas Jackson farkı üçe çıkaran isimdi: 5-2. Maça son noktayı koyan isim ise Michael Olise oldu: 6-2. Mücadeleyi 2 gol 2 asistle tamamlayan Fransız oyuncu karşılaşmanın yıldızı oldu.