2+1 yıllık sözleşme: Domenico Tedesco resmen Bologna'da

Fenerbahçe’den ayrılan Domenico Tedesco’nun yeni takımı belli oldu. İtalya Serie A ekiplerinden Bologna, 40 yaşındaki teknik direktörü takımın başına getirdiğini duyurdu.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME

Kulüpten yapılan açıklamada Tedesco ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe’nin başında 45 resmi maça çıkan Tedesco, bu karşılaşmalarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Kariyerinde daha önce Schalke 04, Spartak Moskova, Leipzig ve Belçika Milli Takımı’nı da çalıştıran Tedesco, yeni sezonda Bologna’nın başarısı için görev yapacak.