2,2 milyonluk miting dünya medyasında

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Tek adam rejimini protesto etmek amacıyla Maltepe'de düzenlenen 2,2 milyon kişinin katıldığı miting yandaş medya tarafından görülmezken uluslararası gazetelerin manşetlerini süsledi.

DER SPIEGEL

Yüzbinlerce kişi Boğaziçi metropolünde Erdoğan hükümetine karşı protesto gösterisi düzenledi. Özel mitinge 2 milyondan fazla kişinin katıldığını söyledi.

WASHINGTON POST

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından toplumda gittikçe artan öfke, cumartesi günü Türkiye'de son yılların en büyük gösterilerinden birine dönüştü.

ABC NEWS

CHP, yüzlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan ve ülkenin uzun süredir lideri olan Erdoğan'a baskıyı artıran bir dizi protesto gösterisinin sonuncusu olan gösteriyi düzenledi.

THE GUARDIAN

Türkiye'nin ana muhalefeti, yıllardır düzenlenen en büyük hükümet karşıtı gösterileri sürdürme hamlesiyle, tutuklu İBB Ekrem İmamoğlu'nu savunmak için bir araya geldi.

EURONEWS

Yüz binlerce protestocu, şehrin hapisteki belediye başkanına desteklerini göstermek ve serbest bırakılmasını talep etmek için İstanbul'da toplandı.

FRANCE 24

Cumartesi günü İstanbul'da yüz binlerce kişi, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından demokrasiyi savunmak için düzenlenen büyük bir muhalefet protestosuna katıldı.

BBC

Yüz binlerce demokrasi yanlısı gösterici, şehrin hapisteki belediye başkanına destek göstermek için Türkiye'nin İstanbul sokaklarına geri döndü.

REUTERS

Cumartesi günü İstanbul'da yüzbinler Ekrem İmamoğlu'nun hapse atılmasına karşı protesto gösterisinde bulundu, Türkiye'nin on yıldan uzun süredir gördüğü en büyük gösterileri sürdürdü.

MIDDLE EAST EYE

İmamoğlu'nun eşi, annesi ve iki oğlunun da aralarında bulunduğu katılımcılar 19 Mart'taki tutuklamaya karşı protesto amacıyla "Direniş her yerde" sloganları attılar.

LE MONDE

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, ülkede on yıldan uzun süredir görülen en büyük sokak protestolarını tetikledi. 29 Mart Cumartesi günü, İstanbul'da kitlesel bir miting için toplandı.

AP

Yüzlerce kişinin gözaltına alınmasıyla sonuçlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik baskıyı artıran bir dizi protesto gösterisinin sonuncusu olan miting düzenlendi.