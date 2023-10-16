2,4 milyar kişi beslenemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) verilerine göre, 2022 yılında küresel nüfusun yüzde 29,6'sı (2,4 milyar kişi) yeterli gıdaya erişemedi.

Her yıl 16 Ekim'de kutlanan "Dünya Gıda Günü" dünya genelinde sağlıklı beslenmeye güç yetiremeyen ve sağlıklı gıdaya düzenli olarak erişmeye ihtiyacı olan milyonlarca kişinin durumuna dikkati çekiyor. FAO'nun güncel verilerine göre, günümüzde, 2,4 milyar kişi su sıkıntısı çeken ülkelerde yaşıyor. Bu sayının çoğunu, başta kadınlar, yerli halk, göçmenler ve mültecilerden oluşan, günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan çiftçiler oluşturuyor. Geçimlerini kısmen de olsa su kullanımına bağlı gıda sistemleriyle sürdüren yaklaşık 600 milyon kişi kirlilik, ekosistem problemleri, sürdürülemez uygulamalar ve iklim değişikliğinin etkilerinden mustarip.

GIDA GÜVENSİZLİĞİ ARTIYOR

2030'da yaklaşık 600 milyon kişinin kronik olarak yetersiz besleneceği öngörülüyor. Bu veri, Covid-19 salgınının ve Rusya-Ukrayna savaşının yaşanmadığı bir senaryoya kıyasla 119 milyon, sadece Rusya-Ukrayna savaşının yaşanmadığı bir senaryoya göre ise yaklaşık 23 milyon daha fazla. Küresel düzeyde orta veya şiddetli gıda güvensizliğinin yaygınlığı, 2019'dan 2020'ye keskin bir artış gösterdikten sonra 2021 ve 2022'de de durum değişmedi. 2022 yılında dünya genelinde, beş yaşından küçük tahmini 148,1 milyon çocuğun sağlıklı büyüyemediği ve 37 milyon çocuğun aşırı kilolu olduğu kaydedildi. Sağlıksız büyüme durumu genelde kırsal alanlardaki çocuklarda görülürken, aşırı kilolu olma durumu kentsel alanlarda biraz daha yaygın.

Yetersiz beslenme yaygınlığı, dünya genelinde 2019'da yüzde 7,9 iken, 2022 yılında yüzde 9,2'ye yükseldi. Afrika, Asya ve Okyanusya'da, 2019'dan 2022'ye yetersiz beslenme yaygınlığı artış gösterirken, Latin Amerika ve Karayipler'de yetersiz beslenme yaygınlığı azaldı. Afrika'da 2019'da yüzde 17 olan yetersiz beslenme yaygınlığı, 2022'de 2,7 puan artarak 19,7'ye ulaştı. Asya'da 2019'da yüzde 7,4 olan yetersiz beslenme sorunu oranı, 2022'de yüzde 8,5'e çıktı. Okyanusya'da da 2019'da yüzde 6,4 olan yetersiz beslenme yaygınlığı az da olsa artarak, 2022'de yüzde 7'ye ulaştı.

Latin Amerika ve Karayipler'de ise yüzde 5,6 olan yetersiz beslenme yaygınlığı oranı, 2021'de yüzde 7'ye ulaştı ancak söz konusu yaygınlık oranı 2022'de 0,5 puanlık düşüşle yüzde 6,5'e geriledi.