2,4 milyar TL borç bıraktılar

2019-2024 döneminde AKP’li başkanların ya da kayyumların idaresinde olan, son seçimde el değiştiren belediyelerin Hazine borcu dudak uçuklattı. Toplam 2,4 milyar TL borç devredilirken en büyük borcun Bursa’ya ait olduğu belirlendi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde elindeki belediyelerin büyük bölümünü kaybetti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin de aralarında olduğu onlarca kritik belediyenin yönetimi CHP’ye geçti.

Gözler, uzun yıllar boyunca AKP'li başkanlarca ya da kayyumlar tarafından yönetilen belediyelerin mali durumlarına çevrildi.

31 Mart’ta el değiştiren belediyelerin, Hazine’ye olan toplam borçları hesaplandı. Veriler, yeni belediye yönetimlerinin fahiş Hazine borçları devraldığını ortaya koydu.

HAZİNE BORCU MİLYARLARCA TL

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden önce AKP’nin ya da kayyumların elinde olan dokuz belediyenin toplam Hazine borcunun 2 milyar 468 milyon 968 bin TL olduğu tespit edildi. AKP ya da kayyum idaresindeki dokuz belediyenin toplam 2,4 milyar TL’lik Hazine borcunun yüzde 43’ü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne yazıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştirakinin AKP’li yönetiminin yeni yönetime 1 milyar 62 milyon 932 bin TL Hazine borcu devrettiği bildirildi.

AKP ve kayyum idaresindeki yerel yönetimlerin 31 Mart’ta yeni yönetimlere devrettiği bilançosundaki vahim tabloyu gözler önüne seren Hazine borcu verileri, şöyle sıralandı:

Batman Belediyesi (kayyum): 374 milyon 210 bin TL

Bursa Büyükşehir Belediyesi (AKP): 609 milyon 687 bin TL

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (AKP): 453 milyon 245 bin TL

Denizli Büyükşehir Belediyesi (AKP): 79 milyon 795 bin TL

Siirt Belediyesi (kayyum): 76 milyon 276 bin TL

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (kayyum): 236 milyon 646 bin TL

Sivas Belediyesi (AKP): 290 milyon 839 bin TL

Yozgat Belediyesi: 19 milyon 48 bin TL

Zonguldak Belediyesi: 329 milyon 222 bin TL