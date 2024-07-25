2.5 milyar lira sermayeli yeni şirket KAP'a bildirildi: THY, gayrimenkul yatırım şirketi kurdu

Türk Hava Yolları (THY), 2.5 milyar TL sermayeli THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi’ni kurduğunu KAP'a bildirdi.

Türk Hava Yolları (THY), 2.5 milyar lira sermayeli THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi'nin kuruluş işlemlerini tamamladı.

Türk Hava Yollarının, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"05.07.2024 tarihli duyurumuzda bilgisi verilen, ortaklığımızın çeşitli yatırım projelerinin bir iştirak şirket üzerinden yönetilmesi amacıyla yüzde 100 Türk Hava Yolları bağlı ortaklığı olarak kurulacak şirket 'THY Gayrimenkul Yatırım Hizmetleri Anonim Şirketi' unvanı altında kurulmuş olup, kuruluş işlemleri 24.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilerek tamamlanmıştır."