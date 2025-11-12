2,7 milyar TL'lik yasa dışı bahis çetesi çökertildi: “Markaj” operasyonunda 21 tutuklama

Diyarbakır polisi, yasa dışı bahis sitelerinin finans ağını hedef alan “Markaj” operasyonuyla büyük bir çeteyi ortaya çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibi ile MASAK’ın mali analizleri, Kıbrıs bağlantılı bir bahis şebekesinin izini sürdü.

Soruşturma kapsamında, Diyarbakır’da kiralanan ofis ve dairelerde yasa dışı bahis panelleri üzerinden para transferlerinin yönetildiği belirlendi. Banka ve kripto hesaplarındaki hareketler incelendiğinde, 2 milyar 743 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis, şüphelilerin yakalanmamak için sık sık adres değiştirdiğini belirledi. Ardından “Markaj” operasyonu adı verilen geniş çaplı baskında 53 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda çok sayıda dijital materyal, bilgisayar, telefon ve 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

Gözaltına alınan 46 şüpheliden 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 25 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın, para trafiğinin yurt dışı ayağı ve olası bağlantılı hesaplar üzerinden genişletileceği öğrenildi.