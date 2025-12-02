2 Aralık 2025 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları Neler?

“2 Aralık 2025 Resmi Gazete kararları neler?” sorusu bugün en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yönetmelikler, değiştirilen tebliğler ve yayımlanan yargı kararları birçok sektörde önemli düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Türkiye gündemini yakından ilgilendiren bu kararlar, kamu kurumlarından özel sektöre kadar geniş bir yelpazede etkiler oluşturuyor. İşte 2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tüm detaylar…

2 ARALIK 2025 RESMİ GAZETE’DE BUGÜN

2 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete, çalışma hayatından adalet sistemine, finansal düzenlemelerden şehir planlamasına kadar pek çok önemli düzenlemeyi içeriyor. Yayımlanan yönetmelikler ve tebliğler, hem vatandaşları hem de kurumları yakından ilgilendiren değişiklikler barındırıyor.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Polis Memuru veya Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği

Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de (Sayı: 2013/15) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2025/27)

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

17/6/2025 Tarihli ve E: 2025/28, K: 2025/139 Sayılı Karar

31/7/2025 Tarihli ve 2022/101811 Başvuru Numaralı Karar

12/6/2025 Tarihli ve 2022/88206 Başvuru Numaralı Karar

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı İlanları, İhale ve Çeşitli İlanlar

Bugünkü sayıda ayrıca yargı ilanları, artırma ve ihale ilanları ile çeşitli ilanlara da yer verilmiştir.

TCMB Döviz Kurları ve DİBS Değerleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri yayımlanmıştır.

İlan Türü İçerik Yargı İlanları Mahkeme duyuruları ve resmi bildirimler Artırma / Eksiltme İlanları İhale süreçlerine ilişkin resmi duyurular Çeşitli İlanlar Kamu kurum ve kuruluşlarının çeşitli bilgilendirmeleri

2 Aralık 2025 Resmi Gazete’de hangi yönetmelikler yayımlandı?

Bugün yayımlanan yönetmelikler arasında Yeşil Sertifika Yönetmeliği değişiklikleri, polislik sınav yönetmeliği ve elektrikli skuter yönetmeliği değişiklikleri bulunuyor.

Bugünkü Resmi Gazete’de hangi tebliğler yer aldı?

Yapı işleri teknik şartnamelerine ilişkin değişiklik tebliği ile zorunlu karşılıklar tebliğinde yapılan düzenleme yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi’nin hangi kararları yayımlandı?

AYM’nin 2025 yılı içerisinde alınan üç önemli kararı bugünkü sayıda yayımlandı.

Resmi Gazete kararları ne zaman yayımlanıyor?

Resmi Gazete her gün saat 00.00 itibarıyla güncellenerek yayımlanmaktadır.

Resmi Gazete’de döviz kuru bilgileri neden yer alıyor?

TCMB tarafından belirlenen günlük döviz kurları ve DİBS değerleri resmi kayıt niteliği taşıdığı için ilan bölümünde yayımlanmaktadır.