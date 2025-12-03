2 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Zirvenin sahibi değişti!

2 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı ve televizyon izleyicilerinin merakla beklediği liste büyük bir rekabeti gözler önüne serdi. “Bugün en çok izlenen diziler hangileri?”, “Kıskanmak reyting kaç çıktı?”, “Müge Anlı reytingleri bugün nasıl sonuçlandı?” gibi sorular sabah saatlerinden itibaren arama motorlarında yoğun biçimde aranırken, TİAK verilerine göre günün birincisi dikkat çeken bir yükselişle belirlendi. Özellikle Now TV, TRT 1 ve ATV ekranlarındaki yapımların yarıştığı bu tabloda sürpriz çıkışlar ve sert düşüşler gündeme damga vurdu.

2 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI: GÜNÜN LİDERİ BELLİ OLDU!

Now TV’nin yeni sezon dizisi Kıskanmak, bu hafta gösterdiği büyük sıçramayla 5,68 reytinge ulaşarak günün lideri oldu. Dizinin ikinci bölümden itibaren düşük seviyelerde seyreden performansı, bu hafta adeta kırılma noktası yaşadı. İzleyiciler tarafından merak edilen “Kıskanmak reyting kaç çıktı?” sorusunun yanıtı böylece günün en dikkat çekici verisi haline geldi.

ATV’nin çok izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,60 reytingle zirveyi en yakından takip eden yapım oldu. Gün boyu en çok aranan terimlerden olan “Müge Anlı reytingleri bugün” ifadesi, yine yüksek bir ilgiyle karşılık buldu.

TRT 1’in popüler yapımı Mehmed Fetihler Sultanı ise yarım puanlık artışla 5,58 reytinge yükselerek üçüncü sıraya yerleşti. Böylece izleyicilerin sıkça aradığı “Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonuçları” sorusu da rakamlarla yanıtını buldu.

YENİ BAŞLAYAN DİZİLER, FİNAL YAKLAŞAN YAPIMLAR VE REYTİNG DENGESİ

Show TV’nin yeni dizisi Rüya Gibi, ilk bölümüyle 3,86 reytinge ulaşarak sekizinci sıradan giriş yaptı. Günün popüler arama ifadelerinden “Rüya Gibi reyting nasıl?” sorusunun karşılığı böylece netleşti.

Star TV’nin haftaya final yapması beklenen dizisi Kral Kaybederse, artış trendini sürdürerek 4,13 reytingle altıncı sırada yer aldı. Arama motorlarında “Kral Kaybederse reyting” terimi gün boyunca yükselişteydi.

ATV’nin yeni sezon dizisi Gözleri Karadeniz ise bu hafta da Top 10’a giremedi. Özellikle “Gözleri Karadeniz reyting neden düşük?” sorusu izleyicilerin dikkatini çekti.

GÜNLÜK REYTİNG SIRALAMASI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Kıskanmak 5,68 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,60 3 Mehmed Fetihler Sultanı 5,58 4 Esra Erol’da 4,62 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,46 6 Kral Kaybederse 4,13 7 MasterChef Türkiye 3,91 8 Rüya Gibi 3,86 9 Kıskanmak (Özet) 3,49 10 ATV Ana Haber 3,17

Veri Kaynağı: TİAK

Listeye bakıldığında izleyicilerin yoğun olarak takip ettiği kanalların başında Now TV, TRT 1, ATV ve Star TV’nin geldiği görülüyor. “Now TV reytingleri”, “TRT 1 reyting sıralaması”, “ATV reyting sonuçları bugün”, “Star TV dizi reytingleri” gibi anahtar kelimelerin arama hacmi bu tabloyla birlikte artış gösterdi.

REYTİNG REKABETİNDE ÖNE ÇIKAN NOTLAR

MasterChef Türkiye , bu hafta 3,91 reytingle yedinci sırada yer aldı ve “MasterChef Türkiye reyting” aramalarında üst sıralara çıktı.

, bu hafta 3,91 reytingle yedinci sırada yer aldı ve “MasterChef Türkiye reyting” aramalarında üst sıralara çıktı. “2 Aralık Salı reyting birincisi kim?” sorusu günün en çok aranan terimlerinden biri olurken yanıt: Kıskanmak .

. “ABC1 reyting sonuçları 2 Aralık 2025” araması özellikle medya takipçileri ve sektör profesyonelleri tarafından yoğun kullanıldı.

2 Aralık 2025 Salı reyting birincisi kim oldu?

Günün birincisi 5,68 reytingle Now TV’nin dizisi Kıskanmak oldu.

Kıskanmak reyting kaç çıktı?

Dizi bu hafta 5,68 reyting alarak kendi rekorunu kırdı.

Müge Anlı reytingleri bugün kaç oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert, 5,60 reytingle ikinci sırada yer aldı.

Mehmed Fetihler Sultanı reyting sonuçları nasıl?

Dizi reytingini 5,58’e yükselterek üçüncü sırada yer aldı.

Gözleri Karadeniz reyting neden düşük?

Dizi bu hafta da Top 10’a giremedi. İzleyici ilgisindeki düşüş ve rekabetin sertliği bu sonucun başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

2 Aralık 2025 reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gösterdi. Kıskanmak dizisinin dikkat çekici yükselişi, Müge Anlı’nın stabil başarısı ve Mehmed Fetihler Sultanı’nın istikrarlı performansı günü şekillendiren başlıca unsurlar oldu. Yeni başlayan yapımlar ve finaline yaklaşan dizilerle birlikte reyting mücadelesinin gelecek haftalarda da hız kesmeden süreceği görülüyor.