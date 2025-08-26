2 avukat, 2 farklı yaklaşım: İmamoğlu'nun avukatı gözaltına alındı, AKP'li Birinci ifadeye çağrıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma devam ediyor. CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz ile AKP'li avukat Mücahit Birinci'ye yönelik farklı yaklaşım dikkati çekti.

Soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, "rüşvete aracılık etmek" suçundan Trabzon'da gözaltına alındı.

Yılmaz'ın İstanbul Adliyesi'ne getirilmesi bekleniyor.

AKP'Lİ BİRİNCİ İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan bir şüpheli ile cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğine ilişkin iddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan AKP'li avukat Mücahit Birinci ise "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında, 4 Ağustos'ta bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yapılan yayınlar ve paylaşımlar sonrasında, İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının tutuklu şüphelisi ile avukat Mücahit Birinci'nin cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğiyle ilgili iddialara ilişkin resen soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şüpheli Birinci'nin avukat olması nedeniyle Adalet Bakanlığından soruşturma izni talebinde bulunulduğu ve bakanlıktan izin verildiği ifade edildi.

Bu kapsamda Birinci'nin "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılıkta hazır bulundurulması için İstanbul Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazıldığı kaydedildi.

ÖZGÜR ÖZEL GÜNDEME GETİRMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "AKP kuruluş yıl dönümü hediyen geliyor, bekle" dediği dosyayı açıklamıştı.

Özgür Özel, AKP'li Mücahit Birinci'nin İBB soruşturmasından tutuklu Murat Kapki ile 31 Temmuz 2025 günü konuştuğunu belirtmişti.

Özel, Birinci'nin Kapki'ye "1,5 sayfalık bir ifade tutanağını önüne koyup, 'Bunu imzalayacaksın ve üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış gideceksin' dediğini" aktardı. Özel ayrıca Kapki'nin, Birinci'den şikayetçi olduğu belgeyi de paylaşmıştı.

Özel'in açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mücahit Birinci hakkında soruşturma başlatılmıştı.