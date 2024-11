2 ay önce katledilen Reşit Kibar anıldı

HABER MERKEZİ

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü mevkiinde yaşam alanları savunurken 2 ay önce öldürülen Reşit Kibar, İstanbul Kadıköy ve Şişli'de PTT önlerinde yapılan açıklamalarla anıldı.

İstanbul Doğa Savunmaları ve Artvin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Reşit Kibar ölümsüzdür", "Reşit Kibar'ın isyanıyız. Her ağacı tek tek savunmak için yaşam nöbetindeyiz" döviz ve pankartları açıldı.

Kadıköy'de konuşan İstanbul Doğa Savunmaları adına Bulut Can Okuducu, "Reşit Kibar, bundan tam iki ay önce Artvin Cankurtaran ormanlarını savunurken Yapı-Soy şirketin çeteleri tarafından katledilmişti. Katledilişinin ardından azmettirici faillerden Yunus Merttürk hâlâ ceza almazken; Reşit Kibarı’n katillerinden hesap soran, karadenizin ormanlarını cesaretle ve inatla savunmaya devam eden Dursun Ali, Mutlu ve Yıllar iki aydır tutuklular. Biz bu saldırıların, tutuklamaların nereden kaynaklandığını, hangi amaçla gerçekleştiğini ve kimlerin çıkarlarını güvence altına aldığını çok iyi biliyoruz" dedi.

İktidarın Kuzey Ormanları'nı talana ve yağmaya açtığına dikkat çeken Okuducu, şöle devam etti:

"Neredeyse her köyümüze, her askeri alana rant gözüyle bakılarak şirketlere peşkeş çekilmiştir. Her gün yeni bir cumhurbaşkanı kararnamesi ile orman alanı olmaktan çıkartılan Kuzey Ormanlarımızı bir bir kaybediyoruz. Maden ve taş ocağı yağmasına karşı direndiğimizde karşımızda devletin kolluk kuvvetlerini, yargının şirketleri koruyucu yasalarını, mafyatik şirket çetelerini buluyoruz. 3.Havalimanını, 3. Köprüyü, Kuzey Marmara Otoyolunu açan, Kanal İstanbul projesini bizlere dayatan, Artvin’den Cerattepe’ye göz diken, Akbelen’i yağmalayan, bütün bir Trakya’nın verimli tarım topraklarını ve ormanlarını JES’lerle, RES’lerle yok eden, maden faaliyetleri ile sularımızı zehirleyip, yaşam alanlarımızla beraber yaşam hakkımızı, barınma hakkımızı, sağlıklı bir çevrede yaşam hakkımızı elimizden alan çetelerin ve yağmacıların karlarına kar katması için bu saldırıların önü iktidar tarafından açılmaktadır.

İstanbul’un nefes ve yaşam kaynağı olan Kuzey Ormanlarını savunan doğa savunucuları olarak bizler, Reşit Kibar’ın, Dursun Ali’nin, Mutlu ve Yıllar’ın yol arkadaşlarıyız. Onların Artvin’de verdiği mücadeleyi İstanbul’un dört bir yanında tek bir ağaç bırakmama pahasına saldıran maden ve taş ocağı şirketlerine karşı bizler burada sürdürmeye, onların sesi olmaya devam edeceğiz. Dursun Ali’yi, Mutlu ve Yıllar’ı alacağız!"