2 ay önce katledilen Reşit Kibar anıldı

HABER MERKEZİ

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Çifteköprü mevkiinde yaşam alanları savunurken 2 ay önce öldürülen Reşit Kibar, İstanbul Kadıköy ve Şişli'de PTT önlerinde yapılan açıklamalarla anıldı.

İstanbul Doğa Savunmaları ve Artvin Çevre Platformu tarafından yapılan açıklamada, "Reşit Kibar ölümsüzdür", "Reşit Kibar'ın isyanıyız. Her ağacı tek tek savunmak için yaşam nöbetindeyiz" döviz ve pankartları açıldı.

Kadıköy'de konuşan İstanbul Doğa Savunmaları adına Bulut Can Okuducu, "Reşit Kibar, bundan tam iki ay önce Artvin Cankurtaran ormanlarını savunurken Yapı-Soy şirketin çeteleri tarafından katledilmişti. Katledilişinin ardından azmettirici faillerden Yunus Merttürk hâlâ ceza almazken; Reşit Kibarı’n katillerinden hesap soran, karadenizin ormanlarını cesaretle ve inatla savunmaya devam eden Dursun Ali, Mutlu ve Yıllar iki aydır tutuklular. Biz bu saldırıların, tutuklamaların nereden kaynaklandığını, hangi amaçla gerçekleştiğini ve kimlerin çıkarlarını güvence altına aldığını çok iyi biliyoruz" dedi.

İktidarın Kuzey Ormanları'nı talana ve yağmaya açtığına dikkat çeken Okuducu, şöle devam etti: